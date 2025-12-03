Martin Scorsese kehrt nach Vegas zurück. Der Direktor von Goodfellas Und Kasino wird als ausführender Produzent für eine neue Netflix-Serie fungieren, die in Las Vegas spielt Milliarden Schöpfer Brian Koppelman und David Levien.

Die Serie ist derzeit ohne Titel (wahrscheinlich weil der Titel Kasino war bereits vergeben), aber hier ist die offizielle Beschreibung: „Das einstündige Drama spielt im heutigen Las Vegas-Casinogeschäft mit hohen Einsätzen und scharfen Ellenbogen, das eine modernisierte, aber immer noch gefährliche Version der legendären Stadt ist. Im Zentrum steht Robert „Bobby Red“ Redman, Präsident des angesagtesten Hotelcasinos der Stadt, der einige große Gewinnchancen ergreifen muss, um seine Position zu sichern und mehr Boden zu gewinnen.“

Weitere Details, einschließlich Besetzung und Erscheinungsdatum, sind derzeit nicht verfügbar. Angesichts der Herkunft des Projekts und des potenziellen Budgets dürfte die Besetzung von „Bobby Red“ jedoch eine ziemlich spannende Aussicht sein. Hier erfahren Sie, warum Scorsese keine Filme mehr im Kino sieht.