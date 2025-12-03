„Ich bin wirklich begeistert von der Idee authentischer Fälschungen“, erzählt mir Tim Boucher Anfang Oktober über Zoom. Er sitzt in einer vollgestopften, aber sonnigen Garage, umgeben von handgeflochtenen Körben, die er selbst gemacht hat. Seine ozeanblauen Augen sind wachsam und huschen regelmäßig durch den Raum, zum Himmel und dann zurück zum Bildschirm. Wir sind ungefähr in der Mitte eines langen und ausführlichen Gesprächs über KI und es fällt mir schwer, den Überblick über seine Namen zu behalten.

Sie kennen ihn vielleicht besser als Andrew Frelon.

Als ich mich zum ersten Mal an Boucher wandte, wandelte er sich gerade von der Frelon-Figur – einem selbsternannten „Sprecher“ der Psych-Rock-KI-„Band“ The Velvet Sundown – zu einem „Talent“ als Erfinder von 40 Alben, die in 30 Tagen unter dem Namen Sutem Min veröffentlicht wurden.

Im Laufe des Sommers eroberte The Velvet Sundown die Streaming-Dienste im Sturm. Die Gruppe erreichte monatlich über 500.000 Spotify-Hörer und veröffentlichte in einem einzigen Monat zwei Alben in voller Länge. Es wurde schnell klar, dass etwas im Gange war, sei es einzigartig bahnbrechend oder verdächtig hergestellt.

Als inoffizielles Sprachrohr von The Velvet Sundown begann Boucher (als Andrew Frelon) mit einem wilden Twitter-Account noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen und steigerte die Streams vorübergehend auf über 1 Million monatliche Hörer (inzwischen sind es nur noch 200.000). „Absolut verrückt, dass sogenannte ‚Journalisten‘ weiterhin die faule, unbegründete Theorie vertreten, dass The Velvet Sundown ‚KI-generiert‘ sei, ohne jegliche Beweise“, twitterte Boucher. „Kein einziger dieser ‚Autoren‘ hat jenseits des Spotify-Algorithmus Kontakt aufgenommen, eine Show besucht oder zugehört.“

Rollender Stein war als Erster am Tatort, was leider bedeutete, dass ich der erste Betrüger war. Wie sich herausstellte, brachte Boucher das Magazin dazu, einen Artikel zu veröffentlichen, der angeblich seine Position innerhalb der Band bestätigte. Anschließend veröffentlichte er einen langen Medium-Beitrag, der seine List enthüllte.

„Ich hatte damit gerechnet, dass ich mich nach ein paar Tagen langweilen und weggehen würde“, sagt Boucher über seinen ursprünglichen Plan. „Stattdessen bekam ich plötzlich die ganze Medienberichterstattung von Rollender Stein, Vielfalt, Plakatwand. Alle Top-Magazine meldeten sich und sagten: ‚Lass uns reden.‘“

Boucher hat mehr als einmal zugegeben, dass er „fälschlicherweise vorgab, die Band zu sein“. „Der Rollender Stein Beim Vorstellungsgespräch dachte ich zuerst: „Das möchte ich nicht machen.“ „Ich möchte nicht so tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin“, sagt er. „Es ist eine Sache, auf Twitter Witze zu machen und auf Twitter ein Idiot zu sein, aber es ist eine andere Sache, diese Grenze zu überschreiten.“ Und das habe ich getan. Ich wollte es zunächst nicht machen.“

Boucher arbeitet seit einem Jahrzehnt in der Moderation von Inhalten – was er als „Problemseite“ der Technologie bezeichnet. Er sagt, er sei auch ein traditioneller Künstler, Musiker und Schriftsteller, der mit herkömmlichen Taktiken nicht durchbrechen könne. „Bevor ich KI einsetzte, habe ich Geschichten aller Art in verschiedenen Medien erzählt“, sagt Boucher. „Und meine Erfahrung war, dass es niemanden interessierte. Nur ein weiteres Gesicht in der Menge.“

Als ich meinen ersten E-Mail-Austausch mit ihm hatte, hatte ich das Gefühl, dass Boucher in einer Alles-oder-Nichts-Position angekommen ist, in der er sich selbst vermarktet. Während wir daran arbeiteten, einen gemeinsamen Zeitpunkt für unser Gespräch zu finden, schickte er mir zusätzlichen Kontext zu der Art und Weise, wie er bestimmte KI-Tools einsetzt, wie zum Beispiel das spaltende KI-Programm Suno. (Warner Music hat kürzlich einen bahnbrechenden Vertrag mit der Plattform unterzeichnet, nachdem ein Rechtsstreit beigelegt wurde.)

„Ein paar andere Dinge, die von Interesse sein könnten“, begann er, bevor er Links zu KI-Songs und -Videos veröffentlichte, die er erstellt hatte, zusammen mit Beschreibungen zu jedem. Er schloss mit den Worten: „Hier gibt es noch viel mehr zu sagen!“ Das war eine Untertreibung.