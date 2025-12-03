Quentin Tarantino ist ein ziemlich großer Fan von Es wird Blut geben, Aber laut dem störrischen Regisseur würde es ihm ohne Paul Dano noch besser gefallen.

Tarantino hat im Podcast von Bret Easton Ellis seine zehn besten Filme des 21. Jahrhunderts vorgestellt. Er stellte Paul Thomas Andersons vor Es wird Blut geben auf Platz 5, obwohl es „gute Chancen auf Platz 1 oder 2 hätte, wenn es nicht einen großen, riesigen Fehler hätte … und der Fehler ist Paul Dano.“

Wie transkribiert von Fristdas sagte er über den Film:

„Daniel Day-Lewis. Die altmodische handwerkliche Qualität des Films. Er hatte eine alte Hollywood-Handwerkskunst, ohne zu versuchen, so zu sein. Es war der einzige Film, den er jemals gemacht hat, und ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er kein Bühnenbild hat. Das Feuer kommt einem Bühnenbild am nächsten. Hier ging es darum, sich mit der Erzählung auseinanderzusetzen, mit der Geschichte umzugehen, und er hat es verdammt großartig gemacht.“ Es wird Blut geben hätte gute Chancen, die Nummer 1 oder die Nummer 2 zu werden, wenn es nicht einen großen, riesigen Fehler hätte … und der Fehler ist Paul Dano. Offensichtlich soll es ein Zweihandspiel sein, aber es ist auch völlig offensichtlich, dass es kein Zweihandspiel ist. (Dano) ist eine schwache Soße, Mann. Er ist die schwache Schwester. Austin Butler wäre in dieser Rolle wunderbar gewesen. Er ist einfach so ein schwacher, schwacher, uninteressanter Typ. Der schwächste Schauspieler in SAG (lacht).“

Tarantino plant immer noch, nach seinem zehnten Film in den Ruhestand zu gehen – was das sein wird, weiß er allerdings noch nicht. Er arbeitet auch an einer kommenden Netflix-Fortsetzung mit Es war einmal… in Hollywood mit David Fincher, der Regie führen wird, und er hat schon seit einiger Zeit eine Idee Töte Bill Prequel während der Vorbereitung der Veröffentlichung von Kill Bill: Die ganze blutige Angelegenheit.

Dano war zuletzt in Adam Sandlers Netflix-Film von 2024 zu sehen. Raumfahrer.