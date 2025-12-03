Channing Tatum wünschte, er wüsste, wie er an mehr Filme dieser Art kommt Dachmann in die Kinos. „Wenn ich diese Antwort hätte, würde ich wahrscheinlich eine Menge Geld verdienen“, scherzt er Folge über Zoom. „Wir müssen nur herausfinden, wie wir dieses Narrativ ändern können.“

In DachmannTatum spielt Jeffrey, einen wohlmeinenden Dieb, der aus dem Gefängnis entkommt und sich in einem Toys „R“ Us in North Carolina versteckt. Dort verliebt er sich in eine von Kirsten Dunst gespielte Toys „R“ Us-Mitarbeiterin, während er versucht herauszufinden, wie er mit seiner eigenen Familie wieder zusammenkommen kann. Basierend auf einer wahren Begebenheit ist es ein nuanciertes Charakterdrama mit fundierten Witzen und viel Herz – die Art von Film, die vor 20 Jahren häufiger in den Kinos zu sehen war, jetzt aber Schwierigkeiten hat, in die Kinos zu kommen.

Sowohl Dunst als auch Tatum erkennen die Veränderungen in der heutigen Welt an, die dazu geführt haben, dass mehr Menschen zu Hause bleiben. Wie Dunst es ausdrückt: „Ich denke, dass COVID und iPhones uns wirklich ein bisschen faul gemacht haben. Es ist auch teuer, ins Kino zu gehen, also verstehe ich das.“

Tatum gibt zu, dass er voreingenommen ist, denn „Ich liebe es einfach, Filme im Kino zu sehen. Aber es ist schwer, Leute zu überzeugen, die ihr Haus nicht verlassen wollen, geschweige denn 60 Dollar für ein Kinoerlebnis zahlen, wenn sie nicht sagen: ‚Okay, das ist ein riesiger Film. Es ist ein weltbildender Film, den ich auf der großen Leinwand sehen muss.‘“

Tatum sagt jedoch, dass er es hasst, wenn Leute außerhalb der Unterhaltungsindustrie sagen: „Ihr macht keine guten Filme mehr.“ Denn aus seiner Sicht verpasst das Publikum etwas, indem es nur „große, riesige Marvel-Filme“ sieht. „Es werden viele gute Filme gemacht“, sagt er. „Man wird sie einfach nicht im Kino sehen.“

Tatum erinnert sich an ein Gespräch in dieser Richtung im Jahr 2022 und fragte die Person, die sich über den Mangel an guten Filmen beschwerte: „Haben Sie gesehen? Teer? Und sie sagen: „Nein, ich weiß nicht, was das für ein Film ist.“ Und ich sage: ‚Schau es dir an.‘ Es ist jetzt im Theater. Es ist ein großartiger Film.‘“

Die Herausforderung von DachmannTatum sagt: „Ich kann den Film nicht verallgemeinern. Ich liebe solche Filme, bei denen ich nicht weiß, was ich bekomme, aber der Trailer gibt einem nicht nur alles: Er gibt einem irgendwie ein kleines Stück.“

Tatum fügt hinzu: „Ich persönlich dachte am Anfang, dass sie diesen Film zu sehr als Komödie verkaufen würden. Aber ich dachte: ‚Okay, aber ich möchte, dass die Leute ihn sehen.‘ Es enthält wunderschöne Themen und einige wirklich verrückte Szenen, in denen man sich nur fragt: „Wow, ist das wirklich passiert?“ Als was verkaufen Sie es dann? Wie eine Romanze?“

Dunst stimmt zu und bemerkt, dass sich der Film für sie wie „ein klassischer Urlaubsfilm, den man mit der Familie sehen möchte, anfühlt. Treffen Sie sich, alle werden ihn genießen. Und er strahlt eine Menge Lebensfreude aus. Es fühlt sich an wie: ‚Oh, ich sehe Menschen und womit sie tatsächlich zu kämpfen haben.‘“

Sie fährt fort: „Ich glaube an unseren Film und habe das Gefühl, dass er viele echte Emotionen vermittelt. Wir versuchen nicht, Sie mit dem Löffel zu füttern – er fühlt sich nicht gefälscht oder manipulativ an. Ich denke, die Leute reagieren darauf, wenn sie sich von etwas wirklich bewegt fühlen. Das ist ehrlich gesagt ein Film, den die ganze Familie gemeinsam sehen kann.“

Dachmann ist ab sofort auf VOD über Apple TV und Amazon verfügbar, und Sie können es ab dem 9. Dezember auch auf Paramount+ anhören.