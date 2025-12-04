Scarlett Johansson ist vielleicht dem Marvel Cinematic Universe entkommen, aber seitdem sammelt sie unzählige andere Franchises im Infinity Gauntlet-Format. Zusätzlich zu ihrer jüngsten Hauptrolle in Wiedergeburt der Jurassic World sowie eine bevorstehende Rolle in Mike Flanagans Der ExorzistJohansson befindet sich derzeit in letzten Gesprächen, um der Besetzung von Matt Reeves beizutreten. Der Batman II gegenüber Robert Pattinson.

Johanssons Rolle ist nicht näher spezifiziert, obwohl in Batmans Schurkengalerie eine Reihe weiblicher Charaktere zu sehen sind, darunter The Phantom, Poison Ivy oder vielleicht sogar die eigene Version von Harley Quinn aus diesem Universum. (Johansson wäre die vierte Blondine, die diese Rolle in den 2020er Jahren spielt, nach Margot Robbie, Lady Gaga und Kaley Cuoco in der Zeichentrickserie.) Es scheint unwahrscheinlich, dass sie als Robin besetzt wird, eine Figur, die möglicherweise auch im nächsten Film enthalten sein wird.

Nexus Point News berichtete erstmals über das Update und stellte außerdem fest, dass Zoë Kravitz wahrscheinlich nicht als Catwoman zurückkehren würde, die Figur, die sie im Originalfilm von 2022 spielte. Für eine Auffrischung von Reeves‘ Sicht auf die Figur: Der Batman wird jetzt auf HBO Max gestreamt – ebenso wie die Emmy-prämierte Fortsetzungsserie Der Pinguin.