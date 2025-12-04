Unser Rückblick auf den Jahresbericht 2025 geht weiter mit unserer Rangliste der 25 besten Filme des Jahres. Bleiben Sie hier den ganzen Monat über auf dem Laufenden, um weitere Auszeichnungen, Interviews und Listen zu erhalten – einschließlich unserer 50 besten Alben des Jahres 2025. Stimmen Sie für Ihre eigenen Lieblingsfilme und -musik des Jahres ab, indem Sie die 2025 wählen Folge Leserumfrage.

Bei all dem Spektakel und der Eindringlichkeit, die das Kino dieses Jahr zu bieten hat, ist das Auffallendste, wie viele Filme auf unheimliche Weise auf diesen Moment abgestimmt waren und Geschichten über Widerstand und Rebellion genau dann kamen, als wir sie brauchten. Haben sich die Filmemacher die unter der Oberfläche brodelnden gesellschaftlichen Strömungen zunutze gemacht, oder hatten sie einfach nur Glück mit den Produktionsplänen? Mit Sicherheit lässt sich nur sagen: Wenn ein Jahr die Botschaft „Freundlichkeit ist der neue Punkrock“ gebraucht hat, dann dieses.

Dies war jedoch nicht nur ein Jahr epischer Schlachten (eine nach der anderen sogar). So viele der besten Filme des Jahres 2025 erstreckten sich über Jahrzehnte, hatten aber einen so intimen Fokus, dass sich das Publikum in ihre Hauptfiguren verlieben konnte, seien es weltberühmte Filmstars, missverstandene Monster oder Gitarristen, deren Lieder den Teufel selbst besiegen können.

Auch die Musik selbst spielte in einigen der besten Filme dieses Jahres eine große Rolle, von der Musik unerwarteter Indie-Bands bis hin zu fiktiven Entertainern, deren Lieder die Welt beschützten. Das übergeordnete Thema: Im Kampf für Glück und Freiheit ist Kunst eine der mächtigsten Waffen, die wir haben.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur