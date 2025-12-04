Drake, der einen Sohn versteckt, ist nichts im Vergleich zu Jackie Vernon, die vor allem für ihre Stimme als Frosty, den Schneemann, im Weihnachtsklassiker von 1969 bekannt ist. In einem kürzlichen Auftritt am Nostalgie heute Abend mit Joe SibiliaEiner der Söhne des verstorbenen Komikers und Schauspielers gab bekannt, dass Vernon „mindestens“ drei geheime Familien hatte, bevor er sich mit seiner Frau Hazel Sawyer niederließ.

Während des Interviews erinnerte sich David Vernon, eines ihrer drei Kinder, von der verborgenen Vergangenheit seines Vaters erfahren zu haben, als eines Abends zwei Fremde vor seiner Haustür auftauchten.

„Da war eine Frau mit einem Kind, das älter war als ich. Er war wahrscheinlich Ende Teenager und sah etwas rau aus“, begann er. „Die Frau bat darum, mit meinem Vater zu sprechen, und ich sagte: ‚Mein Vater ist unterwegs und nicht zu Hause.‘ Dann erinnere ich mich, dass sie sehr bestimmt war und sagte: ‚Dann möchte ich dann mit deiner Mutter sprechen.‘“

Vernon erklärte weiter, wie seine Mutter ihm sagte, er solle nach oben gehen, während sie mit der Frau sprach. „Ich hörte ein etwas hitziges Gespräch, und dann, ein paar Minuten später, gingen sie und ich musste es wissen“, sagte er. „Schließlich stellte sich heraus, dass mein Vater vor unserer Familie mindestens dreimal verheiratet war, was mich ziemlich schockierte, als ich herausfand.“

„Das war, bevor er berühmt wurde. Ich glaube, eine Ehe war, als er beim Militär war, als er 19 war“, fügte er hinzu. „Aus diesen Ehen hatte er Söhne, und er nannte sie alle Ralph, nach sich selbst, nach seinem ursprünglichen Namen, Ralph Verrone. Aber er verließ auch alle diese Familien. Er verließ sie und zog weiter.“

Laut Vernon hatte seine Mutter jedoch „einen Plan“, um sicherzustellen, dass sein Vater ihre Familie nicht ebenfalls „im Stich ließ“.

„Als meine Eltern verheiratet waren, hatten sie einen Deal. Sie gab den Jungen einen Namen und er konnte den Mädchen einen Namen geben“, erklärte er. „Sie war sozusagen auf die Idee gekommen, dass ein Ralph ein ungeliebtes Kind sei, ein zurückgelassenes Kind, und sie wollte sicherstellen, dass ich nie ein Ralph werde. Da wurde mir klar, dass meine Mutter den Plan hatte, dass er bei unserer Familie bleiben und uns nicht im Stich lassen würde.“

An anderer Stelle im Interview ging Vernon auf die „Dämonen seines Vaters mit Depressionen und Sucht“ ein. Er erzählte auch farbenfrohe Geschichten und erinnerte sich an die Zeit, als ihm zum Geburtstag ein „50-jähriger kleiner Mensch“ geschenkt wurde, und an einen anderen Vorfall, als er von der NYU zurückkehrte und den Schauspieler, der Tiny Tim spielte, in seinem Schlafzimmer vorfand.