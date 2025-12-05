Als Quentin Tarantino Kill Bill: Die ganze blutige Angelegenheit kehrt dieses Wochenende in die Kinos zurück, und zwar mit einem atemberaubenden neuen Transfer und einem neuen „verlorenen Kapitel“, das in Fortnite erstellt wurde. Der neuartigste Teil der Erfahrung ist jedoch nicht die Gelegenheit, noch einmal zuzusehen, wie die Braut (Uma Thurman) diejenigen verwüstet, die ihr Unrecht getan haben. Es ist die 15-minütige Pause.

Zugegebenermaßen ist es ein wenig beunruhigend, in einem ganz normalen AMC-Kino zu sitzen, wenn mitten im Film das Licht angeht – traditionell ein Zeichen dafür, dass gerade etwas schief gelaufen ist. Zuletzt Töte Bill Bei der Pressevorführung, an der ich teilnahm, gab es bei der Enthüllung keinerlei Schnörkel, sondern nur den weißen Text „Intermission“, der vor einem schwarzen Bildschirm auftauchte. Dennoch war es eine willkommene Gelegenheit, aufzustehen, die Beine zu vertreten und ein paar Mozzarella-Sticks zu bestellen, bevor der Film wieder begann.

Ja, ich habe in dieser Zeit auch die Toilette benutzt. Präsentieren Die ganze blutige Angelegenheit mit einer Pause ist so ziemlich eine biologische Notwendigkeit, da die gesamte Laufzeit von Tarantinos Action-Epos (in Kombination der Originalveröffentlichungen von Kill Bill: Band 1 Und Kill Bill: Band 2) beträgt 275 Minuten (einschließlich Pause). Ja, das sind über viereinhalb Stunden. Langstrecken-Trucker könnten zwar so lange auf Toilettenpausen verzichten, aber die meisten von uns verfügen nicht über eine entsprechende Ausbildung, obwohl moderne Filmemacher wie James Cameron und Martin Scorsese ihre Laufzeiten in letzter Zeit über die Drei-Stunden-Marke hinaus steigern.

Das Phänomen der blasenfordernden Epen begann nicht erst im 21. Jahrhundert, denn das goldene Zeitalter des Kinos ist reich an Beispielen für Filme von beträchtlicher Länge: Vom Winde verweht, Lawrence von Arabien, Ben-Hur – allesamt gefeierte Blockbuster ihrer Zeit. Der Hauptunterschied zwischen heute und damals: Diese Filme hatten Pausen, eingebaute Zeiträume, in denen man innehalten und über das bereits Geschehene nachdenken konnte, bevor man weitermachte.

Außerhalb des Mainstreams wurden im Laufe der Jahre auch viel längere Filme produziert, beispielsweise die 1968er Der längste und bedeutungsloseste Film der Welteine 48-stündige Zusammenstellung von Found Footage, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung technisch gesehen der längste Film war, der jemals gedreht wurde. Dieser Rekord wurde seitdem viele Male gebrochen: Erst in diesem Herbst schufen zwei Studenten aus West Virginia Die Freiheit der Nutzlosigkeitder 100 Tage Filmmaterial umfasst.

Das sind Experimentalfilme, das heißt, wenn man beim Anschauen ein paar hundert Toilettenpausen einlegt, verpasst man nicht allzu viel von der Handlung. Das kann man definitiv nicht von sich behaupten Töte Billverpackt wie es ist so viel Film. Zur Halbzeit haben Sie eine schwindelerregende Menge an Action gesehen, als die Braut zwei der tödlichen Vipern besiegt – die Gelegenheit zum Zurücksetzen ist wertvoll.

Der Schlüssel zu jeder Pause ist ihre Platzierung: Töte BillDas kommt nicht auf den Punkt genau In der Mitte des Films passiert es, aber es passiert zwischen den Kapiteln 5 und 6 (von 10), ein guter Haltepunkt. Erwähnenswert ist auch, wie wichtig es ist, dass Tarantino den Film in Teile aufteilt: Je länger ein Werk wird, desto wichtiger werden Pausen, die es dem Geist ermöglichen, einen Moment zur Ruhe zu kommen – deshalb haben fast alle Romane Kapitel und TV-Folgen sind als eine Reihe von Akten strukturiert. Den Film als eine Reihe von Segmenten zu konstruieren, von denen viele ihren eigenen, einzigartigen Stil und Ton haben, macht es möglich Töte Bill ein einfacheres Seherlebnis als beispielsweise die 206 Minuten von Mörder des Blumenmondes.

Einfachernicht besserunbedingt. Blumenmond ist ein unglaublicher Ritt in die Tiefen der moralischen Verzweiflung, und ein Teil seiner Wirkung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Scorsese nicht gib uns eine Pause. Doch wäre es einfacher, die letzte halbe Stunde mit einer frischen Limonade und einer leeren Blase zu überstehen? Sehr wahrscheinlich.

Das Zeitalter der Multiplex-Kinos kann eine logistische Herausforderung darstellen, wenn es um Pausen geht – diese Filme aus dem Goldenen Zeitalter wurden oft in Kinopalästen mit nur einer Leinwand gezeigt, was bedeutete, dass das Theaterpersonal nicht versuchte, den Überblick über mehrere Zuschauer zu behalten, die die Kinos mehrmals betraten. Wenn man jedoch bedenkt, dass die meisten Filme, die heutzutage gedreht werden, weniger als zweieinhalb Stunden dauern, fühlt es sich wie eine kleine Unannehmlichkeit an.

Erinnern Sie sich auch daran, was ich über die Bestellung von Mozzarella-Sticks gesagt habe? Hey Kinos, das heißt zweimal die Möglichkeit, Konzessionen zu verkaufen!

Pausen fehlen in modernen Filmen nicht ganz: 2024 Der Brutalist (mit seiner brutalen Laufzeit von 215 Minuten) enthielt nicht nur eine Pause, sondern diese Pause bleibt auch jetzt bestehen, da der Film auf HBO Max verfügbar ist. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Pause beim Kinostart 15 Minuten lang war – beim Streaming ist sie auf nur eine Minute gekürzt, mit einem Countdown auf dem Bildschirm. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Zuschauer zu Hause für sich selbst innehalten und sich eine beliebig lange Pause gönnen kann.

Es spielt ausnahmslos keine Rolle, was in einem Film passiert oder wie gut Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist. Je länger der Film, desto mehr wird er zu einem mentalen Marathon, bei dem jeder Läufer irgendwann an eine Wand stößt. Pausen sind die Ruhepause, die wir manchmal brauchen und die wir auf jeden Fall verdienen. Von all den nostalgischen Akzenten, die Tarantino in sich trägt Töte Billes ist zweifellos das Beste.

Kill Bill: Die ganze blutige Angelegenheit ist ab dem 5. Dezember 2025 im Kino.