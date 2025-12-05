Laut Netflix hat Netflix exklusive Gespräche über den Kauf von Warner Bros. Discovery aufgenommen, nachdem es Paramount und Comcast überboten hatte Bloomberg.

Im Rahmen seines Kaufangebots für Warner Bros. Discovery hat Netflix zugesagt, weiterhin Filme in die Kinos zu bringen. Dennoch wird erwartet, dass die potenzielle Übernahme weiterhin einer kartellrechtlichen Prüfung unterzogen wird; Am frühen Donnerstag sandte eine anonyme Gruppe „besorgter Spielfilmproduzenten“ einen Brief an den Kongress, in dem sie vor den Auswirkungen des Abkommens warnte und argumentierte, dass es „den Kinomarkt effektiv in Schach halten würde“.

Paramount hat argumentiert, dass eine Netflix-Übernahme regulatorische Bedenken aufwerfen würde, und hat rechtliche Schritte angedeutet, falls Warner Bros. Discovery einen Deal mit Netflix abschließen sollte. Es ist auch erwähnenswert, dass Paramount die Unterstützung der Trump-Administration hat.