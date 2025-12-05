Sony Pictures entwickelt einen neuen Film Männer in Schwarz Franchise, Frist berichtet, mit der Hoffnung, dass Will Smith zum Star zurückkehren wird.

Es sind keine Schauspieler offiziell verpflichtet und es ist kein Regisseur verpflichtet. Chris Bremner, der mitgebracht hat Böse Jungs Zurück zum Leben mit Drehbüchern für 2020 Böse Jungs fürs Leben und 2024 Böse Jungs: Ride or Diewird das Drehbuch schreiben, und zumindest im ersten Entwurf wird Smiths Agent J. zu sehen sein.

1997er Jahre Männer in Schwarz wurde zu einer der erfolgreichsten Science-Fiction-Komödien der Geschichte, und ihr folgte Männer in Schwarz II im Jahr 2002 und Männer in Schwarz III im Jahr 2012. Ein Neustart von 2019 mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson, Männer in Schwarz: International, wurde kritisch auf dem Weg zu einem bescheidenen kommerziellen Erfolg geplant.