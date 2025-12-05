Megadeth haben eine weltweite Kinoveranstaltung angekündigt, die einen Film, Megadeth: Hinter der Maskeund ein erstes Hörerlebnis des gesamten kommenden, selbstbetitelten letzten Studioalbums der Band.

Die Thrash-Legenden haben sich für die Veranstaltung am 22. Januar mit Trafalgar Releasing zusammengetan, die am Vorabend der Veröffentlichung des neuen Albums am 23. Januar in über 1.000 Kinos in über 35 Ländern stattfinden wird.

Holen Sie sich hier Megadeth-Tickets

Hinter der Maske blickt auf 40 Jahre Megadeth zurück, während Dave Mustaine „unerzählte Geschichten über die Vergangenheit der Band und das kreative Feuer, das sie antreibt“, erzählt, so die offizielle Inhaltsangabe. Der gesamte Film wird mit einer kompletten Anhörung des kompletten Weltpremieren-Albums sowie einem karriereübergreifenden Interview und Mustaines eigener Track-by-Track-Aufschlüsselung der letzten Studioarbeiten der Band verwoben sein.

„Dieses Hörereignis wird großartig sein“, schwärmte Mustaine in einer Pressemitteilung. „Ich kann es kaum erwarten, es mit Tausenden meiner engsten Freunde auf der ganzen Welt zu teilen. Ich bin allen so dankbar, die dazu beigetragen haben, diesen Film zum Leben zu erwecken, insbesondere Ihnen, den Fans! Jetzt lasst uns loslegen … und das Popcorn reichen!“

„Wir freuen uns, Fans zu einem exklusiven ersten Hörerlebnis von Megadeths letztem Studioalbum zusammenzubringen – das schließt den Kreis ihrer Karriere“, fügte Kymberli Frueh von Trafalgar Releasing hinzu, das ähnliche weltweite Theaterveranstaltungen für andere Heavy-Metal-Acts wie Metallica und Ghost geleitet hat.

Der Kartenverkauf beginnt am kommenden Donnerstag, 11. Dezember, um 9 Uhr ET über die Website des Films. Ein Trailer für Megadeth: Hinter der Maske wird zu diesem Zeitpunkt auch Premiere haben.

Darüber hinaus haben Megadeth gerade die ersten Termine ihrer Abschiedstournee in Nordamerika bekannt gegeben (Tickets gibt es hier). Mustaine sagte zuvor, dass die Tour drei bis fünf Jahre dauern könnte und die Thrash-Helden ihre wohlverdiente Siegesrunde ausfahren würden.

Schauen Sie sich das Poster an Megadeth: Hinter der Maske unten.