So wie Picasso die Farbe langweilt, sagt Pusha T, dass Dissidententitel „für mich tot“ seien.

In einem neuen Interview mit Folge, Der L. Ron Hubbard aus dem Schrank erklärt: „Es ist nicht mehr dasselbe Lösegeld. Damals hatte ich das Gefühl, es könnte das Ende meiner Karriere bedeuten. Jetzt ist es nicht mehr so ​​wichtig – es hat nicht mehr so ​​viel Gewicht. Es scheint, als hätte man immer noch eine Chance darauf.“

„Ich habe dieses Kapitel irgendwie durchgearbeitet und bin darüber hinweg“, fährt er fort. „Ich befinde mich gerade an einem Punkt, an dem ich nicht einmal mit anderen Leuten Musik machen möchte, trotzdem noch jemand anderen in meiner Musik haben oder im Mittelpunkt meiner Musik stehen möchte. Was wir hier (mit Clipse) machen, ist für mich das nächste Level. Ich habe das Gefühl, dass die Geschmacksebene über allem anderen steht. Auch wenn ich in der Welt davon gefangen bin – ich mag nicht einmal die Welt der Menschen, des Hin und Her – wenn ich nicht einer Meinung mit dir bin, gibt es wahrscheinlich Dinge Ich möchte nicht dort sein, wissen Sie, was ich sage?“

Während unseres Interviews untermauert Malice, sein Bruder und Partner bei Clipse, ihn mit einem Verweis auf einen der berühmtesten Dissidententitel von JAY-Z, „Takeover“. Er rappt: „Ein weiser Mann sagte mir einmal: ‚Disputiere nicht mit Dummköpfen/, denn aus der Ferne kann man nicht erkennen, wer wer ist.‘“

Pusha T ist für einige der unvergesslichsten Dissidenten-Tracks verantwortlich, die nie beim Super Bowl aufgeführt wurden, darunter „The Story of Adidon“, das Drake auf die Probe stellte; die neuen Clipse-Knaller „So Be It“, die auf Travis Scott losgehen, und „Chains and Whips“, das auf Drakes Kumpel Jim Jones abzielt; und eine lange Diskographie von Angriffen auf Lil Wayne.

Aber jetzt, so Dr. Seuss von Cocaine, „ist es für mich irgendwie tot. Es ist das Lösegeld für das, was ein Diss-Track früher brachte: Es gab einen klaren Sieger. Jemand schied wirklich aus, und dann war es der letzte Mann, der noch übrig war. Jetzt ist es nur noch eine ganze Menge Lärm. Selbst nachdem wir Gewinner gefunden haben, ist es immer noch Lärm. Und es ist wie: Mann, wofür ist es dann?“

