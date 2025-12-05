Es ist offiziell: Netflix übernimmt Warner Bros. für die stolze Summe von 82,7 Milliarden US-Dollar (ein Eigenkapitalwert von 72,0 Milliarden US-Dollar). In einer am Freitagmorgen verschickten Pressemitteilung kündigte Netflix an, dass der Deal „zwei bahnbrechende Unterhaltungsunternehmen zusammenführt, die die Innovation, die globale Reichweite und den erstklassigen Streaming-Dienst von Netflix mit Warner Bros.“ kombinieren. Jahrhundertelanges Vermächtnis erstklassigen Geschichtenerzählens.“ Die Veröffentlichung begann auch mit der kühnen Aussage, dass die „Übernahme die Unterhaltungsindustrie stärken wird“. Wie wahr das ist, ist nur eine der großen Fragen, die diese Nachricht aufwirft.

Mit diesem Deal übernimmt Netflix lediglich das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Bros., das von Discovery und den Kabelkanälen des Unternehmens abgespalten wird. Sollte der Deal zustande kommen, wird er in etwa 12 bis 18 Monaten abgeschlossen sein – wie wir weiter unten besprechen werden, ist das allerdings keine sichere Sache. Denn bei jedem Deal dieser Größenordnung bleibt vieles ungewiss.

Wird der Netflix-Warner Bros.-Deal tatsächlich zustande kommen?

Gegen eine große Fusion im 21. Jahrhundert zu wetten, fühlt sich ziemlich dumm an. Unmittelbar nach der Ankündigung von Netflix und Warner Bros. berichtete Reuters jedoch, dass der Deal sowohl von Demokraten als auch von Republikanern, ganz zu schweigen vom US-Justizministerium, auf Widerstand im Kongress und eine kartellrechtliche Prüfung stoßen könnte.

Zu den Kritikern des Abkommens gehört die demokratische Senatorin Elizabeth Warren, die es als „einen Anti-Monopol-Albtraum“ bezeichnete. Reuters zitierte außerdem den republikanischen Senator Mike Lee mit den Worten auf Wenn man jedoch mit X nach diesen Beiträgen sucht, wird jetzt nichts angezeigt, was darauf hindeutet, dass Lee diesen Beitrag kürzlich gelöscht hat. Lee leitet den Kartellausschuss des Senats.

Gegen den möglichen Deal protestiert auch ein Kollektiv von „Top-Akteuren der Branche“, das sich diese Woche mit einem offenen Brief an Kongressabgeordnete gewandt hat. Pro Vielfalt„In der Mitteilung werden drei Bereiche dargelegt, die Anlass zu großer Besorgnis geben, darunter die Gefahr, dass Netflix den Markt für Kinofilme ‚zerstören‘ könnte, indem es die Zeitspanne, die Warner-Bros.-Filme in den Kinos laufen würden, bevor sie auf einer kombinierten Netflix-HBO-Max-Streaming-Plattform erscheinen, erhöht oder eliminiert.“ Auch die Writers‘ Guild of America protestierte in einer scharfen Erklärung gegen den Deal:

Das Kartellrecht sollte verhindern, dass das weltweit größte Streaming-Unternehmen einen seiner größten Konkurrenten schluckt. Das Ergebnis wäre der Abbau von Arbeitsplätzen, die Senkung der Löhne, die Verschlechterung der Bedingungen für alle Beschäftigten in der Unterhaltungsbranche, höhere Preise für die Verbraucher sowie eine Verringerung des Umfangs und der Vielfalt der Inhalte für alle Zuschauer. Sowohl die Beschäftigten in der Branche als auch die Öffentlichkeit sind bereits davon betroffen, dass nur wenige mächtige Unternehmen eine strenge Kontrolle darüber haben, was Verbraucher im Fernsehen, bei Streaming-Diensten und in Kinos sehen können. Diese Fusion muss blockiert werden.

Darüber hinaus hatte der neue Paramount-Eigentümer David Ellison ein aggressives Angebot für Warner Bros. abgegeben Der Hollywood-Reporter stellt fest, dass Ellison dank Schritten wie der rechten Umgestaltung von CBS News derzeit ein freundschaftliches Verhältnis zur Trump-Regierung hat. Während Netflix kurzfristig vielleicht gewonnen hätte, könnte Ellison seine Verbindungen dennoch nutzen, um den Deal zu blockieren. Paramount hat außerdem eine Nachricht an Warner Bros. gesendet, in der es heißt, dass das Ausschreibungsverfahren für das Studio „verzerrt und unfair“ gewesen sei – und damit möglicherweise den Grundstein für künftige rechtliche Schritte gelegt hat, um den Deal zu blockieren. Hier kann noch viel passieren.

Was bedeutet das für Warner Bros. und den Kinoverleih?

Eine der größten Sorgen der Branche im Hinblick auf diesen Deal ist, was mit dem Kinofilmgeschäft von Warner Bros. geschieht. Laut Netflix ist es ganz einfach: „Netflix geht davon aus, Warner Bros. zu behalten.“ Wir können unsere aktuellen Aktivitäten weiter ausbauen und ihre Stärken ausbauen, einschließlich der Kinoveröffentlichungen von Filmen.“

In einem Telefonat mit Investoren am Freitag sagte Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix: „Wir haben dieses Jahr etwa 30 Filme in die Kinos gebracht, es ist also nicht so, dass wir einen solchen Widerstand gegen Filme in den Kinos haben … Mein Widerstand liegt hauptsächlich an der Tatsache der langen, exklusiven Fenster, die wir nicht wirklich für verbraucherfreundlich halten.“ Angesichts der Tatsache, dass Theaterketten wie AMC und Regal auf diese exklusiven Fenster als wichtigen Teil ihres Geschäftsmodells angewiesen sind, könnte dies in Zukunft ein großer Reibungspunkt sein.

Netflix könnte eine große Sache zur Kenntnis nehmen: Als Warner Bros. tat Als das Unternehmen unmittelbar nach der Pandemie mit Veröffentlichungsfenstern experimentierte, führte sein Project Popcorn-Programm zum Ende der Beziehung des Unternehmens mit Regisseur Christopher Nolan. Das Ergebnis: Nolan drehte seinen nächsten Film für Universal. Dieser Film war Oppenheimerder den Oscar für den besten Film gewann – den einzigen Preis, den Netflix bisher nicht gewinnen konnte.

Wie verändert sich dadurch das Streaming-Spiel?

Kombinieren Sie Netflix und HBO Max, und die Streaming-Kriege werden zu einem Kampf zwischen FlixMax (oder wie zum Teufel sie es am Ende nennen) und Disneys eigenem Plattformnetzwerk, darunter Disney+, Hulu und ESPN+. ESPN verschafft Disney einen Vorteil, wenn es um die Sportseite geht, aber für diejenigen, die sich ausschließlich für Drehbuchinhalte interessieren, könnte Disney im Nachteil sein.

Die Übernahme von Warner Bros. durch Netflix bedeutet auch, dass Paramount und Comcast (dem Peacock gehört) nicht darauf zugreifen können – und für beide Unternehmen bedeutet dies, dass sie nicht über genügend Inhalte verfügen, um mit Netflix konkurrieren zu können. Angesichts der mangelnden Größe und internationalen Präsenz des Dienstes könnte dies einen zukünftigen Verkauf für Peacock bedeuten. Und andere kleinere Streamer, sogar Prime Video, werden im Vergleich zu Boutique-Diensten.

Wie Sie oben sehen können, müssen noch viele Bedenken geklärt werden, darunter letztendlich auch die Frage, ob es sich um diesen Deal handelt WilleTatsächlich stärken sie die Unterhaltungsindustrie. Dies wird sicherlich die Net-bo-Bibliothek stärken: Die Kombination der Titel dieser beiden Unternehmen wird einen enormen Zuwachs in der Sammlung älterer Filme und Serien von Netflix bedeuten, etwas, das dem eigenen Katalog ohne die Unterstützung durch Lizenzvereinbarungen schon immer gefehlt hat.

Doch das scheint nur ein kleiner Vorteil zu sein, verglichen mit dem anhaltenden Rückgang der Branche, den dieser Deal darstellt, der letztlich dazu führt, dass es weniger Gelegenheiten für das Erzählen großartiger Geschichten gibt. Und wenn wir es mit Sicherheit herausfinden, wird es zu spät sein, etwas dagegen zu unternehmen.