Vor fünfzehn Jahren debütierte BABYMETAL mit einer möglicherweise verwirrenden Kombination aus J-Pop-Ideologie und Metal-Ästhetik. Choreographie und Hooks trafen auf knallhartes Metal-Riffing und Growls, verkörpert durch ein Trio junger Frauen in Gothic-Tutus. Traditionalisten mögen es bestenfalls als Spielereien, schlimmstenfalls als ketzerisch empfunden haben – aber in den letzten anderthalb Jahrzehnten haben sich Su-Metal, Moametal und Momometal als wahre Originale etabliert, die die Definition von Heavy-Musik erweitern wollen.

Im Jahr 2025 trieben sie das Genre mit einem der besten Metal-Alben des Jahres weiter voran: METALL HERein kollaboratives Projekt mit Größen wie der indischen Nu-Metal-Band Bloodywood, den kanadischen Durchbruchsgrößen Spiritbox und dem YouTube-Crossover-Erfolg Poppy. Unterstützt durch eine große Tournee, zu der auch eine einmalige Sondershow im neuen Intuit Dome in Los Angeles gehörte, schaffte es das Album als erste rein japanische Gruppe in die Top 10 der Billboard 200 und landete auf Platz 9. Ihre Kawaii-Metal-Vision wird jetzt von mehr Fans als je zuvor gesehen und geschätzt.

„Es kam so oft vor, dass die Leute sagten: ‚Das ist nicht wirklich Metal‘“, erzählt Su-Metal ein paar Tage nach ihrem Auftritt im Intuit Dome von den Gold-Diggers aus LA. „Aber wir beharrten weiter, machten weiter und hatten dabei das große Glück, so viele Freunde kennenzulernen.“

An METALL HERdiese Freunde wurden Mitarbeiter. Moametal betont, dass die Zusammenarbeit mit „Legenden“ wie Tom Morello ganz natürlich aus der Verbindung mit Künstlerkollegen entstand, die mit dem, was BABYMETAL repräsentiert, etwas anfangen konnten. „Jeder hat die Grenzen dessen, was Metal sein kann, auf seine eigene Weise verschoben, und so haben wir angefangen, auf verschiedenen Festivals mit ihnen zu sprechen“, sagt sie. „Für uns hatte es das Gefühl, dass sie unsere harte Arbeit anerkennen und unsere Botschaft verstanden haben, und in vielerlei Hinsicht bestätigte es die Akzeptanz, die wir von ihnen empfanden, was sehr aufregend war.“

Über den gegenseitigen Respekt hinaus brachte jeder Mitarbeiter sein eigenes Verständnis der umfassenderen Bedeutung von BABYMETAL im Bereich der Heavy-Musik ein. Das Trio nutzte diese unterschiedlichen Perspektiven als Wachstumschancen. „Was uns überrascht hat, als wir mit so vielen verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet haben, war, dass jeder Partner seine eigene Sicht auf BABYMETAL hatte“, sagt Su-Metal, „und auf diese Weise haben sie unsere Sicht auf BABYMETAL erweitert.“

Daher der Raga-Nu-Metal des von Bloodywood unterstützten „Kon! Kon!“ oder das brutal durchgeknallte „Song 3“ mit Slaughter to Prevail. Für Momometal war Courtney LaPlante von Spiritbox vielleicht der persönlich transformierendste Gast. Als Lieferant gutturaler Death-Growls auf den Tracks von BABYMETAL ließ sich Momometal von LaPlantes Herangehensweise an extreme Vocals inspirieren. „Ihr Todesknurren ist so emotional und kraftvoll – als ich es hörte, verspürte ich eine Art Erleichterung“, erinnert sie sich. „Als ich sie sah, veränderte sich meine Einstellung zum Schreien. Jetzt fühle ich mich selbstbewusst und es macht einfach so viel Spaß, das Todesknurren zu singen.“

Gedrängt zu beschreiben, woher sie ihr eigenes Knurren hat, lacht Momometal: „Ich weiß nicht, da ist ein gewisser Schwung, ganz tief im Inneren. Es ist, als ob sich tief im Inneren diese Energie aufbaut, die einfach als Death-Metal-Schrei rausgelassen werden muss.“

Außerhalb des Studios haben ausgedehnte Tourneen die Gruppe weiterhin vorangetrieben. Momometal beschreibt ihre Nord- und Südamerika-Reise im Jahr 2024 als einen entscheidenden Schmelztiegel. „Diese Tour war etwas länger als sonst“, sagt sie, „und dieser Prozess hat uns sowohl körperlich als auch geistig wirklich gefordert. Aber als wir das gemeinsam gemeistert haben, hatten wir das Gefühl, dass es uns als Team viel mehr Selbstvertrauen gegeben hat.“

Wie das Trio es beschreibt, ist der Auftritt vor ihren Fans der Zeitpunkt, an dem die Musik von BABYMETAL ihre endgültige Form annimmt. Su-Metal sagt, die Erfahrung beim Auftritt von „The One“ (ein Track von ihnen Metallbeständigkeit Zweitsemester-Werk, das ihrem Fandom seinen Namen gibt) bei ihrer 360-Grad-Show in Los Angeles „fühlte sich wie ein Traum an.“ „Sobald der Song veröffentlicht wird und wir ihn live aufführen, wird er für uns zu einem BABYMETAL-Song“, fährt sie fort. „Weil man die Resonanz der Fans sieht und etwas über den Song und die Reaktion der Leute darauf erfährt.“

Sie erklärt es mit einer entwaffnend charmanten Metapher: „Ich stelle es mir gerne wie ein kleines Dorf vor, BABYMETAL Town, mit einer Bäckerei oder einem Blumenladen. Das Lied ist wie ein eigener Laden, und wir bauen diesen Laden jedes Mal auf, wenn wir ihn aufführen.“ Es sind nicht nur The One, die dafür sorgen, dass sich diese Stadt wie zu Hause fühlt: „Für mich ist der Moment, der mich motiviert, der, wenn wir zusammen auf Tour sind und ich sehe (Momometal und Moametal), wie sie so köstliches, so sättigendes Essen essen und sehen, wie schön es ist – das ist der Moment, in dem ich denke: ‚Deswegen mache ich es.‘“

Bei BABYMETAL ging es von Anfang an um Evolution: die Weiterentwicklung des Konzepts, was eine Metal-Band sein könnte, die Weiterentwicklung ihrer Songs anhand des Feedbacks des Publikums und die erneute Weiterentwicklung des Grundkonzepts, während sie mit anderen Stimmen in der Szene zusammenarbeiten. Nach fünfzehn Jahren anspruchsvoller Kategorisierungen sind BABYMETAL nicht daran interessiert zu beweisen, dass sie zur Metal-Welt gehören. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, es zu erweitern. „Wir sind alle bestrebt, Metal einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, deshalb sind wir wirklich froh, dass wir dieses Album gemeinsam mit (so vielen Kollaborateuren) machen konnten“, fasst Moametal zusammen. „Wenn alle diese Einstellung teilen würden, könnte Metal noch universeller werden.“

Sehen Sie sich oben oder auf YouTube unser vollständiges Interview mit BABYMETAL an, das von Nicole Alvarez bei Gold-Diggers geführt wurde.