Nächstes Jahr jährt sich der Kinostart zum 25. Mal von Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Um diesen Anlass zu feiern, bringen Warner Bros. und Fathom Entertainment im Januar die erweiterten Ausgaben jedes Films in Peter Jacksons Trilogie zurück auf die große Leinwand.

Die Gefährten des Rings folgte Die zwei Türme im Jahr 2002 und Die Rückkehr des Königs im Jahr 2003. Die Filme werden vom 16. bis 19. Januar im DBOX-Format gezeigt, gefolgt von Standardformaten vom 23. bis 25. Januar. Tickets sind ab sofort auf der Website von Fathom erhältlich.

Sehen Sie sich unten einen Trailer zu den Kino-Neuveröffentlichungen an.