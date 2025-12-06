Wenn die zufällige Auswahl an Fragen von The Colbert Questionert, die vom Lieblingssandwich über das erste Konzert bis zum schlechtesten Geruch reicht, für irgendjemanden am besten geeignet ist, dann ist es Jeff Bridges mit seiner glückseligen Sicht auf das Leben und dem herzlichen Kiffer-Lachen obendrein. Während des ausgedehnten 15-Minuten-Abschnitts erfahren wir, dass das Lieblingssandwich von The Dude ein Cheeseburger mit rohen Zwiebeln ist, dass er David Byrne liebt und John Lennon einst traf, dass er während der COVID seinen Geruch verloren hat, aber davor war sein Lieblingsgeruch frisches Gras und er eine absolut wunderbare Interpretation des Sinns des Lebens hat („Es ist der Sinn, den du ihm gibst. Es ist eine leere Leinwand. Was werden wir malen?“)