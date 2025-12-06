Guillermo del Toro hat den Sensenmann nicht überraschend stark vertreten und offenbart, dass er nicht nur keine Angst vor dem Tod hat, sondern auch ein „großer Fan“ davon ist.

Während eines kürzlichen Vortrags beim Marrakesch Film Festival in Marokko (via Vielfalt), der Filmemacher hinter so düsteren Werken wie Pans Labyrinth, Nachahmenund zuletzt FrankensteinEr sagte, er freue sich auf das Ende seines Lebens.

„Warum solltest du länger leben wollen?“ erklärte del Toro. „Ich bin ein großer Fan des Todes … Ich finde den Tod wirklich gut. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, denn es ist der Tag, an dem man denkt: ‚Morgen werde ich keine Probleme haben.‘“

Diese Philosophie steht sicherlich nicht im Widerspruch zu Projekten wie Höllenjunge Und Die Belastungdie den eigentlichen Sinn des Lebens aufgreifen und sich dabei auf Dämonen und Vampirismus konzentrieren. Und natürlich, Frankenstein setzt sich mit den Konsequenzen auseinander, die es hat, Gott zu spielen.

Angesichts der zunehmenden Menge an schlechten Nachrichten, die unsere Zeitpläne überschwemmen, hat del Toro vielleicht recht. Finden Sie Freude an allem, was Sie können, und genießen Sie das Leben so viel wie möglich, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wann es zu Ende geht, denn eines Tages stirbt jeder.

Mit Oscar Isaac und Jacob Elordi, Frankenstein wird jetzt auf Netflix gestreamt. Schauen Sie sich unbedingt unsere eigene Rezension von Liz Shannon Miller an, in der sie es nennt: „Die definitive Interpretation von Shelleys klassischer Geschichte.“