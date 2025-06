Laut einem erschreckenden Bericht in der israelischen Zeitung Haaretz, IDF -Kommandanten befehlen Soldaten, direkt in unbewaffnete Menschenmassen zu schießen, die sich für Lebensmittel anstellen. Die Richtlinie wurde als gesalzene Fisch der Operation als israelischer Name für das Kinderspiel „Red Light, Green Light“ – in einem Akt der Grausamkeit direkt aus Netflixs bezeichnet Tintenfischspiel.

Die vier Hilfsstellen für die humanitäre Stiftung Gaza begannen im Mai und seitdem den Betrieb Haaretz bestätigt mindestens 19 Schießereien, mit mehr gemeldeten. „Es ist ein Tötungsfeld“, sagte ein IDF -Whistleblower. „Wo ich stationiert war, wurden täglich zwischen einem und fünf Menschen getötet.“

Aus Haaretz:

Die Verteilungszentren öffnen in der Regel jeden Morgen nur eine Stunde. Laut Offizieren und Soldaten, die in ihren Gebieten gedient haben, feuert die IDF auf Personen, die vor den Öffnungszeiten ankommen, um sie daran zu hindern, sich zu nähern, oder nach dem Abschluss der Zentren, um sie zu zerstreuen. Da einige der Schießereignisse nachts vor der Eröffnung stattfanden, ist es möglich, dass einige Zivilisten die Grenzen des bestimmten Gebiets nicht sehen konnten.

Verwandte Video

Machen Sie die Sache noch schlimmer, es gibt nicht genug Essen, um herumzugehen, und die Rationen sind chaotisch verteilt. Wenn die Palästinenser im Gazastreifen nicht die Hilfsstellen stürzen, sobald sie sich öffnen, riskieren sie, hungrig zu werden.

Die Menschen, die Hilfe suchen, werden „wie eine feindliche Kraft behandelt“, sagte ein Soldat. „Keine Massenkontrollmessungen, kein Tränengas, nur Live-Feuer mit allem, was man sich vorstellen kann: schwere Maschinengewehre, Granatwerfer, Mörser. Dann, sobald das Zentrum geöffnet ist, stoppt die Schießerei und sie wissen, dass sie sich nähern können. Unsere Kommunikation ist ein Schussfeuer.“

Der gleiche Soldat fuhr fort: „Wir eröffnen das Feuer am frühen Morgen, wenn jemand versucht, aus ein paar hundert Metern Entfernung in die Schlange zu stehen, und manchmal belasten wir sie nur aus nächster Nähe. Aber es besteht keine Gefahr für die Kräfte.“ Sie fügten hinzu: „Mir ist keine einzige Instanz des Rückfeuers bekannt. Es gibt keinen Feind, keine Waffen.“

Der Generalanwalt der IDF hat eine Untersuchung zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen angeordnet.

Folge steht mit dem palästinensischen Volk und den Millionen israelischer Bürger, die sich dem anhaltenden Völkermord widersetzen. Hoffentlich wird die Realität aufhören, einer der grimmsten Shows zu ähneln, die jemals produziert wurden. Aber die Kraft der Kunst bleibt die Fähigkeit, uns zu verwandeln. Fast jeder, der zusah Tintenfischspiel stellte sich in dieser ikonischen „rotes Licht, grünes Licht“ vor.

Stellen Sie sich jetzt vor, Sie tun es jeden Tag.