Der Konzertfilm von Grateful Dead von 1977 von 1977 Der Grateful Dead Movie geht in die Kinos und IMAX, um das 60 -jährige Jubiläum der Gruppe in diesem Sommer zu feiern.

Der neu gereizte Film wird zunächst sein IMAX-Debüt in 60 Kinos in ganz Nordamerika als exklusive Vorschau am 13. August geben, gefolgt von einer breiten Veröffentlichung am 14. August. Das Theaterereignis ist Teil der langjährigen „Meet-up-Serie“ Meet-up in The Movies „von Grateful Dead, die sie seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2011 jährlich machen (in dem sie auch erneut veröffentlicht wurden Der Grateful Dead Movie in den Kinos).

Holen Sie sich Tot & Firmenkarten hier

Die August -Veranstaltung markiert das erste Mal Der Grateful Dead Movie wird in IMAX gezeigt, wobei der Film remasterte, um ein eindringliches, visuell engagiertes Konzertfilmerlebnis zu schaffen. Unter der Regie von Bandleader Jerry Garcia verfolgt der Film 1974 den Fünf-Nächte-Lauf der Band im Winterland Ballroom in San Francisco und beleuchtete die aufkeimende Deadhead-Szene und das Jam-Band-Ethos der Gruppe. Nach drei Jahren Postproduktion wurde der Film 1977 uraufgeführt und ist seitdem ein Grundnahrungsmittel für die Legion der Fans von Grateful Dead.

Verwandte Video

Die neue Ausgabe von Der Grateful Dead Movie wird exklusives Bonus -Filmmaterial beinhalten, wobei das Ende jetzt Auftritte von „China Cat Sunflower“ und „Ich weiß, dass You Rider“ enthält. Tickets sind jetzt im Verkauf.

Um das 60 -jährige Jubiläum von Grateful Dead weiter zu feiern, werden Dead & Company am 1., 2. und 3. August im Golden Gate Park in San Francisco drei Special Hometown -Konzerte im August. Die Ereignisse werden die ersten Shows von Dead & Company seit ihrem Aufenthalt in der Sphäre in Las Vegas markieren, die im letzten Monat abgeschlossen wurden. Holen Sie sich Tickets für Dead & Company hier.

Besuchen Sie unsere Liste der 25 besten Konzertfilme aller Zeiten.

https://www.youtube.com/watch?v=0rvkjqenx5q