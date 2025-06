Es kommt einen gewissen Punkt beim Beobachten Tintenfischspiel Wo, wenn Sie Glück haben, haben Sie sich erfolgreich geschult, um die Betreuung zu vermeiden. Das liegt daran, dass die Engagement dieser Show, eine der grimmigsten Shows zu sein, die jemals produziert wurden, während der dritten Staffel nicht nachlässt, was den Schöpfer/Schriftsteller/Regisseur Hwang Dong-Hyuks süchtig machenden dystopischen Drama mit Eimer aus Blut und Tonnen schmerzhafter Entscheidungen für seine Charaktere bringt.

Die dritte Staffel, die jetzt auf Netflix streamen, greift gleich nach der gescheiterten Revolution, die am Ende der zweiten Staffel erreicht wurde-unser Held Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae) fiel in das Spiel zurück, zusammen mit den verbleibenden Überlebenden, von denen die meisten immer noch heftig verpflichtet sind, diese bösartigen Spiele zu spielen und den massiven Preis zu gewinnen. Und so geht die Schlacht irgendwann zu Ende und gibt gleichzeitig zusätzliche Einblicke in einige der wichtigsten Spieler wie The Front Man (Lee Byung-Hun).

Um es klar zu machen, es ist eine dritte Staffel, dies zu bezeichnen, ist ziemlich fadenscheinig, da es viel mehr wie Teil 2 der zweiten Staffel spielt, wobei nur drei neue Spiele in diesen sechs Folgen ausgestreckt sind. Außerdem sind die Off-Island-Possen von Hwang Jun-ho (wi ha-joon) und dem Team, das versucht, das Tintenfischspiel von außen zu besiegen, sowie die (wohl erfolgreicheren) Bemühungen des nordkoreanischen Wachmanns Kang No-Eul (Park Gyu-Young), um die Dinge von innen niederzulegen.

Verwandte Video

Während das Verschwörung enger sein könnte, verringert dies die Menge an Grausamkeiten, die diese Charaktere und das Publikum gleichermaßen besiegt haben, nicht. Emotional in einen dieser Charaktere zu werden, wird zu einer Falle, da sich wie erwähnt es ein todsicherer Weg zum Elend ist, sich um ihr Schicksal zu kümmern. War Tintenfischspiel Nicht genug von einem Mist für Sie in den ersten beiden Spielzeiten? Cool, na ja, raten Sie mal was: a Baby ist jetzt einer der Teilnehmer! (Es gibt auch einen Hundemord, nur für Tritte.)

Es fühlt sich natürlich ein bisschen albern an, sich darüber zu beschweren, dass diese Show zu dunkel ist-als nächstes beschwere ich Top -Koch. Und in gewisser Weise ist diese Dunkelheit ein Merkmal, kein Fehler. Bei der Überprüfung der zweiten Staffel stellte ich fest, dass die drei Jahre, die seit Staffel 1 vergangen waren, die Kernthemen der Show gewährt hatten – und das war im Dezember 2024, bevor ich die zwanghafte Notwendigkeit entwickelte, die Definition von Totalitarismus täglich nachzuschlagen.

Die Welt wird einfach immer dunkler und dunkler, und scheint und scheint es, und scheint und scheint es, und scheinen dunkler Tintenfischspiel hat es bemerkenswert geschafft, mit ihm Schritt zu halten, indem er nur ein eigenes grausames Selbst ist. Denn der Punkt bleibt kristallklar: Die Menschen, die sich für diese Spiele anmelden, tun dies weitgehend aus extremer Verzweiflung, die in Situationen gefangen sind, in denen sich der Wettbewerb um einen massiven Geldpreis um einen massiven Geldpreis anfühlt. Was hat diese Verzweiflung geschaffen? Das gleiche System, mit dem bestimmte VIPs von oben beobachtet werden können und auf das Überleben der Spieler wetten, während sie auf Cushy Thrones sitzen.

Während seine Themen immer noch sehr relevant sein könnten, rechtfertigen die Staffeln 2 und 3 ihre Existenz, indem sie etwas sagen, was in der ersten Staffel von Tintenfischspiel Hat nicht schon gesagt? Dies war eine echte Frage, die mir ein Freund gestellt wurde, während ich mich durch die letzten Folgen arbeitete, eine, die mir in meinem Kopf schwebte, als ich das Ende erreichte. Und in gewisser Weise lautet die ehrliche Antwort Nein: Der Kapitalismus bleibt der Feind und bringt das Schlimmste bei Menschen weit häufiger heraus, als er ihr Bestes herausgibt.

Die zunehmende Düse dieser letzten sechs Folgen bringt jedoch einen Ausrufezeichen für diese Idee. „Hast du noch Vertrauen in die Menschen?“ Gi-Hun wird spät in die Saison gefragt. Es ist eine Frage, die er nicht mit Worten beantwortet. Stattdessen findet er einen Weg, es mit seinen eigenen Handlungen zu beantworten. Das ist vielleicht die positivste Moral Tintenfischspiel muss anbieten – dass die Fähigkeit, besser zu sein, in uns alle liegt, obwohl es möglicherweise echtes Opfer erfordert.

Was Tintenfischspiel Nach drei Jahreszeiten beweist es am erfolgreichsten. Das ist nicht als Ausgrabung gedacht, sondern als Kompliment für die relativ entscheidenden letzten Momente der Saison. Die Schlussfolgerung schließt die Tür nicht unbedingt für immer in zukünftigen Geschichten in diesem Universum, aber es zementiert den Punkt, den Hwang machen möchte. (Auch in den letzten Augenblicken gibt es einen frechen Witz mit einer Überraschung, die zu gut ist, um hier zu verderben.)

Ein gutes Ende kann für jede Show schwierig sein, aber es hilft definitiv, wenn der Showrunner genau weiß, was er damit sagen möchte, und das ist in diesem Fall sehr wahr. Tintenfischspiel könnte vorbei sein. Aber wir müssen immer noch in der Welt leben, die es geschaffen hat.

Tintenfischspiel Staffel 3 streamen jetzt auf Netflix. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGGTVAG2UIQ