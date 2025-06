„Letztes Jahr war schlecht“, singt Lorde bei der Eröffnung von „Broseck Glass“ auf ihrem vierten Album Jungfrau. Dieses schlechte Jahr hat Lorde dazu gebracht, sich wieder zu enträtseln, obwohl diesmal weniger spektakulär als ihr immer noch immer noch geliebter Angebot von 2017 Melodrama. Stattdessen, Jungfrau spielerisch oszilliert zwischen Subtilität und Direktheit, zwischen erhöhten Emotionen und der folgenden schrecklichen Angst. Es ist ein Lordealbum, durch und durch; Diesmal ist die Magie etwas schwerer zu finden.

Als wir das letzte Mal ein neues Lorde -Album hörten, grub sie ihre Zehen im neuseeländischen Sand, lehnte den Glanz und den Glamour von Hollywood ab und genoss die restaurative Kraft der Sonne. Aber post-Solarenergieetwas, das in Lorde verändert wurde; Besonders als sie letztes Jahr aufgerufen wurde, Charli XCX zu antworten, der eine überraschend fleischige Meditation über weibliche Freundschaften mit „Mädchen, so verwirrend“ anbot. Lorde tauchte auf, um es im Remix zu erarbeiten, und bot wiederum eine detaillierte und bemerkenswert ehrliche Erklärung an: Sie litt „im Krieg“ mit ihrem Körper und hungerte sich selbst und projizierte ihre Unsicherheiten auf andere.

Dieser kleine Remix enthielt einige von Lordes schärfest konfessionellem Schreiben und half, warum sich so viele an ihre Stimme festhalten. Sie hat die Fähigkeit, geschäftige, geladene Instrumente zu durchschneiden, die unbeschreiblichen Gefühle der Jugend und des Erwachsenenalters mit einer spitzen Zunge und einer stilisierten Popproduktion abzubauen. „Es ist nur die Selbstverteidigung, bis Sie eine Waffe bauen“, sang sie, eine ergreifende Verantwortlichkeit der Rechenschaftspflicht gegen die psychologischen Paradoxien der Weiblichkeit.

An Jungfrau, Lorde nimmt dort auf, wo sie auf „Mädchen“ aufgehört hat, so verwirrend „und vertieft ihre Ermittlungen. Das Album, das in den letzten zwei Jahren in der Psyche von Lorde in 34 Minuten eintaucht und erneut in Lorde’s Psyche eingeht und erneut einige angesagte Ereignisse enthält. Sie ringt mit einer schlechten Trennung und einer erschütternden Essstörung. Sie raucht Zigaretten und trifft Drogen, obwohl sie nicht mit der Art von roher Verlassenheit in Melodrama. Sie hat ihr Mobilfunk aus dem Wasser wiederhergestellt und war auf der Suche nach Liebe und Verbindung, während sie ihre Figur mit den Körpern auf Instagram vergleicht. Sie ist zur Therapie gegangen, viel Therapie. Sie erweitert auch ihre Beziehung zum Geschlecht, wie es so viele ihrer Generation tun. Ah, Erwachsenenalter in den 2020er Jahren.