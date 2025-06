Katy Perry und Orlando Bloom haben ihre Verlobung abgeleitet und nach mehreren Berichten nach fast einem Jahrzehnt gemeinsam getrennt.

MENSCHEN Und US Weekly Beide bestätigten die Nachrichten, nachdem TMZ Anfang dieser Woche berichtet hatte, dass Bloom Jeff Bezos und Lauren Sánchez ‚bevorstehende Hochzeit in Venedig als „einzelner Mann“ besuchen würde.

„Katy und Orlando haben sich getrennt, aber einvernehmlich“, eine Quelle erzählt Uns Wöchentlich. „Es ist im Moment nicht umstritten. Katy ist natürlich verärgert, ist aber erleichtert, nicht eine weitere Scheidung durchgehen zu müssen, da dies die schlimmste Zeit in ihrem Leben war.“

Perry und Bloom waren 2016 zuerst romantisch miteinander verbunden, nachdem sie bei mehreren Golden Globes After -Parties gesehen worden waren. Sie trennten sich 2017 kurz, bevor sie sich ein Jahr später wiedervereinigten.

Das Ehepaar hat sich 2019 am Valentinstag verlobt, und Perry kündigte an, dass es etwas mehr als ein Jahr später in ihrem „nie getragenen weißen“ Musikvideo erwartet hatte. Ihre jetzt vierjährige Tochter Daisy Dove wurde im August 2020 geboren.

Von Seite sechs wurde bereits berichtet, dass das Paar bis Perrys „Lifetimes Tour“ Anfang Dezember „bevor sie sich aufgeteilt“ hatte. Eine Quelle schlug vor, dass der Stress über den schlechten Empfang von Perrys neuem Album und Tour eine Rolle bei der Trennung spielte. Es scheint jetzt, dass Perry nächsten Monat als alleinstehende Frau die nächste US -Beine ihrer Tour (hier Tickets hier erhalten).