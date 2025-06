(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler Für das Finale der dritten Staffel von Tintenfischspiel„Menschen sind …“)

TintenfischspielIm Laufe seines Drei-Saison-Laufs auf Netflix hatte das Publikum ein echtes Talent, das Publikum zu überraschen, und es spart einen der besten Überraschungen für die letzten Momente des Serienfinale, eine Szene, die durch die Tatsache verstärkt wurde, dass der Schöpfer Hwang Dong-Hyuk irgendwie in der Lage war, die Oscar-Winning-Schauspielerin Cate Blanchett für einen Briefkamen zu erhalten.

Sie müssen nichts Besonderes über die Kette von Ereignissen verstehen, die den Frontmann (Lee Byung-Hun) am Ende des Finales in die Stadt Los Angeles bringen ddakji. Einer der Spieler ist ein eindeutig mittelloser Mann, und der andere ist Cate Blanchett, der in einem scharfen schwarzen Anzug fabelhaft aussieht, als sie ihren Gegner den lebendigen Mist schlägt.

Als Blanchetts Charakter merkte, dass sie beobachtet wird, lächelt er einfach vor dem Frontmann. Die Nachricht ist klar: Dass das Tintenfischspiel nie wirklich endet und überall sein kann.

Es ist eine Enthüllung, die als Versprechen (oder Bedrohung?) Interpretiert werden könnte, dass ein englischsprachiger Spin-off auf die Linie kommt und Blanchett nicht über dem Fernsehen übertroffen wurde-sie spielte nur in der Apple TV+ Limited-Serie mitspielt Haftungsausschlussunter anderen Projekten. Dies klingt jedoch wirklich so, als würde es die letzte Staffel von sein Tintenfischspiel: In einer an Press gesendeten Notiz machte Hwang einen Hinweis darauf, dass er „bei der Schließung dieser Geschichte viel darauf geachtet hat“.

Das lässt uns vorstellen, wie es wäre, wenn Cate Blanchett uns ins Gesicht schlägt. Schrauben Sie die 45,6 Milliarden gewonnenen – das wäre die real Preis.

