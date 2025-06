In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute, Chicago Indie Rocker, schmücken ein tiefes Eintauchen in ihr exzellentes neues Album. Morgen kommt zum Absturz.

Das Studio kann zu viel Zeit in Anspruch nehmen, kann ein Risiko für Künstler sein, insbesondere in einer Zeit, in der das Musikgeschäft zu Übermaß fördert. Smut hat jedoch seit ihrem letzten Projekt in voller Länge und dem Erfolg von nur mehr Schwung gewonnen Wie sich das Licht fühlte 2022 könnte etwas damit zu tun haben. Mehr als zwei Jahre nach ihrer zweiten LP ist die Summen rund um das in Chicago ansässige Indie-Outfit aus Ohio größer als je zuvor.

Zurück mit einer erweiterten Besetzung mit zwei neuen Mitgliedern hat die Gruppe 10 neue Songs auf ihrem dritten Studioalbum ausgelöst. Morgen kommt zum Absturz. Das Album wurde von Momma Bassist Aron Kobayashi-Ritch aufgenommen und produziert und wurde im Laufe von 10 Tagen in einem Studio in Brooklyn zusammengestellt. Aus diesem Grund hat das Projekt ein lebendiges und absichtlich unverarbeitetes Gefühl, was nur mehr Glaubwürdigkeit zu seinem verletzlichen Gegenstand verleiht.

Mit einer rohen, schärferen Kante dieses Mal hat Smut kein Problem damit, ihr Selbstvertrauen zur Schau zu stellen und zu sagen, was sie sagen müssen. Die leitende Single „Syd Sweeney“ zum Beispiel ist eine hymnische Ablehnung der patriarchalischen Standards, wobei der Sänger Tay Roebuck satt und unberührbar cool klingt: „Sie sind sauer, dass Sie wütend sind, aber Sie sind sauer auf alles“, spottet sie an die Schlussfolgerung des Chorus.

„Es gibt eine Romanze für tragische Schicksale“, sagt Roebuck über die dunkleren Ecken des Albums. „Ich liebe eine abgründige Kraftphantasie.“ Getreu den DIY-Wurzeln der Band fügt sie hinzu: „Ich glaube wirklich, dass die Anzahl der Bands der Arbeiterklasse in diesem Land gesunken ist und für Menschen, die nicht viel finanzielle Unterstützung haben, nicht mehr machbar ist, was eine Schande ist.

Strom Morgen kommt zum Absturz Unten und lesen Sie weiter für Roebucks Track von Track Breakdown. Nehmen Sie hier Ihre physische Kopie des Albums.