Der Singer-Songwriter Rebekah Del Rio, der in David Lynch’s filmische Unsterblichkeit erreicht hat Mulholland Driveist im Alter von 57 Jahren in Los Angeles gestorben.

Der Darsteller, zu dessen Alben 1994’s gehört Niemand ist Engel und 2011s Liebe tut weh, Liebe heilt heilttraf Lynch in den neunziger Jahren zum ersten Mal. Ihre Aufführung von „Llorando“ in Lynchs surrealer Fantasie von 2001 kam zustande Mulholland DriveDer Übergang vom fehlgeschlagenen ABC-TV-Pilot zum Oscar-nominierten Film. (Sehen Sie es sich unten an.)

Folgt Del Ros Auftritt in Mulholland DriveRegisseur Richard Kelly hat sie in seinem wilden Opus 2006 als „Vanessa Vera Cruz“ als „Vanessa Vera Cruz“ als „The Star-Spangled Banner“ aufgetragen Southland Tales. Sie spielte außerdem die Rolle von Pinky im Sci-Fi-Film 2016 2307: Wintertraumkonnte im Jahr 2005 auftreten hören Sünde Stadtund komponierte Musik für den Film 2010 Bevor wir uns verabschiedendie eine weitere Aufführung von „Llorando“ enthielt.

Verwandte Video

Del Rio erschien auch in Twin Peaks: die Rückkehr Für eine Roadhouse-Aufführung neben Moby und weiterhin bis zu ihrem Tod, einschließlich der Tournee mit dem Red Room Orchestra, spielt die Musik von Twin Peaks mehrere Jahre lang. Sie war auch eine Hauptstütze beim Lynchs Festival of Störung, das sowohl 2016 als auch 2017 auftrat.

https://www.youtube.com/watch?v=tobz1advn1q