Lalo Schifrin, der argentinisch-amerikanische Komponist, der am besten dafür bekannt war, das zu schreiben Mission: unmöglich Thema, ist gestorben. Er war 93 Jahre alt.

Schifrin starb am Donnerstag, dem 26. Juni, in einem Krankenhaus in Los Angeles, aufgrund von Komplikationen durch Lungenentzündung.

Schifrin wurde am 21. Juni 1932 in Buenos Aires, Argentinien, geboren und war der Sohn eines professionellen Geigers. Nachdem er in seiner Jugend Klavier und Jazz studiert hatte-einschließlich einer Zeitspanne, in der er häufig in Jazzclubs in Paris spielte-, erreichte Schifrins Karriere ein neues Niveau, nachdem er nach Buenos Aires zurückgekehrt war und eine 16-teilige Band bildete, die letztendlich einen regulären TV-Spot sicherte.

Von dort hatte Schifrin seine erste Interaktion mit der Bereitstellung von Musik für das Fernsehen, nahm jedoch zunächst einen Karriereweg als Pianist in Dizzy Gillespies Band, für das er das Album komponierte Gillespiana. Bis 1963 erhielt er jedoch Angebote für Hollywood -Filme und zog nach Los Angeles.

1965 schrieb Schifrin für Der Mann von Onkelder im nächsten Jahr von seiner beliebtesten Komposition folgte: die Mission: unmöglich Thema. Mit seiner 5/4 -Zeitsignatur, die eine rhythmische Nachahmung des Morsecode für „M“ und „I“ ermöglicht – und eine einzigartig lustige, geheime Agent -Stimmung, ist es einer der kultigsten Songs in der TV -Geschichte. Im Jahr 2023, Folge nannte es das viertbeste TV-Titellied aller Zeiten.

Schifrin komponierte Musik für Musik für Cool Hand LukeAnwesend Kelly’s HeldenAnwesend Schmutziger HarryAnwesend Betreten Sie den DrachenAnwesend Starsky und HutchAnwesend Der Adler ist gelandetAnwesend Hauptverkehrszeitund mehr. Unterwegs wurde er für sechs Oscar -Verleihungen nominiert und 2019 mit einem Ehrendocar -Preis ausgezeichnet.

Er wurde auch für mehrere Grammy Awards nominiert und gewann vier: zwei für die beste Original -Jazzkomposition in den Jahren 1965 und 1966, gefolgt von dem besten Soundtrack für visuelle Medien und der besten instrumentalen Komposition für die Mission: unmöglich Thema im Jahr 1968. Die Mission: unmöglich Das Thema wurde auch in die Grammy Award Hall of Fame aufgenommen.

Schifrin wird von seiner Frau Donna und ihren drei Kindern überlebt.

