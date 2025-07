Das Weiße Haus hat darauf reagiert South ParkDie brutale Darstellung von Donald Trump-in dem der Präsident mit einem Micropenis dargestellt wird, das mit Satan im Bett kuschelt-während der Premiere der 27. Staffel am Mittwochabend, die die langjährige Comedy-Serie nicht mehr „relevant“ nennt und sie „an einem Thread mit nicht inspirierten Ideen in einem verzweifelten Versuch des Aufmerksamkeits festhält“, hängen sie nicht mehr auf.

„Die Heuchelei der Linken hat wirklich kein Ende – seit Jahren sind sie gekommen South Park Für das, was sie als „Straftat“ (sic-) Inhalt bezeichneten, loben sie aber plötzlich die Show “, sagte Taylor Rogers, Sprecher des Trump White House Rollstein). „Genau wie die Schöpfer von South ParkDie linke hat keinen authentischen oder originellen Inhalt, weshalb ihre Popularität weiterhin Rekordtiefs erreicht hat. Diese Show ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt von einem Thread mit nicht inspirierten Ideen in einem verzweifelten Aufmerksamkeitsversuch fest. Präsident Trump hat in nur sechs Monaten mehr Versprechen eingehalten als jeder andere Präsident in der Geschichte unseres Landes-und keine vierte Show kann die heiße Serie des Präsidenten Trump entgleisen. “

Wie bereits erwähnt, Mittwochabends Saison 27 Premiere von South Park war ein No-Holds-Takedown von Trump, seine unerbittliche Waffe von Klagen zur Schweigen von Dissens, die Fixierung des rechten Flings zur Bekämpfung von Kultur und politischer Korrektheit und die Bereitschaft der Unternehmen-einschließlich der Muttergesellschaft von Comedy Central Paramount-unter politischem Druck. Mehrere Szenen zeigten Trump mit einem Mikro -Penis, der mit Satan im Bett kuschelte.

In ihrer Rezension für FolgeLiz Shannon Miller lobte die Episode als eine scharfe, furchtlose Episode der politischen Satire, die zu einer Zeit ankam, als South Parks eigenes Netzwerk das Knie an die Trump -Administration biegt.

Was die Behauptung des Weißen Hauses betrifft, das South Park Es ist nicht mehr relevant. Es ist erwähnenswert, dass die Schöpfer Trey Parker und Matt Stone gerade einen neuen Vertriebsvertrag von 1,5 Milliarden US -Dollar mit Paramount unterzeichnet haben – einem der lukrativsten Vereinbarungen in der Fernsehgeschichte.