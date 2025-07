Wie wir im Oscar-preisgekrönten Film gelernt haben Godzilla minus einsEs gibt immer frühe Anzeichen für einen Kaiju -Angriff, wie ein plötzliches Erscheinungsbild toter Fische im Wasser. Und ähnlich gibt es immer frühe Anzeichen für einen Film in der Produktion, wie einen Casting -Aufruf für Extras. Dank einer Website, auf der Freiwillige suchen, die im nächsten Toho Studios -Film von Regisseur Takashi Yamazaki erscheinen, wissen wir, dass die versprochene Fortsetzung zu Godzilla minus eins ist jetzt in Produktion und wird vom 30. August bis 16. September in der Präfektur Ibaraki gedreht.

Auf der Casting -Website wird nicht erwähnt, dass das Projekt ein Godzilla -Film ist, der sich nur als bezieht Meisterwerk Monster Film – Ein vorläufiger Titel. Trotzdem hat Yamazaki nur zwei angekündigte Projekte am Horizont: die Godzilla minus eins Fortsetzung und ein englischsprachiger Film, der von JJ Abrams ’schlechter Roboter produziert wurde. Dies ist also die lang erwartete Follow-up des Regisseurs, die sich wie eine sichere Wette anfühlt.

Zu den Arten von Hintergrundakteuren, die von der Produktion gesucht werden, gehören „Stadtbewohner, Menschen, die fliehen usw.“, „Krankenhauspersonal“ und „Menschen in Evakuierungsheimen“. Extras erhalten laut der Website „Original -Gedenkartikel (nicht zum Verkauf).