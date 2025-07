Als Ausfall aus der Absage von CBS von Die Late Show mit Stephen Colbert Continues, einer der am längsten bezeichneten Gastgeber von Late Night hat einige Gedanken über die Rolle der Politik in der Komödie. Jay Leno sagte in einem Interview mit dem Präsidenten/CEO der Ronald Reagan Presidential Foundation, David Trulio Die Tonight ShowEr war froh, ein Gleichgewicht der Witze über Demokraten und Republikaner zu zielen. Im heutigen Klima fügte er jedoch hinzu: „Jetzt muss man mit der Hälfte des Publikums zufrieden sein, weil Sie Ihre Meinung haben. Warum sollten Sie die ganze Zeit nur für ein halbes Publikum schießen? Sie wissen, warum nicht versuchen, das Ganze (Publikum) zu bekommen?“

Der Veteran Comedian fuhr fort: „Ich meine, ich mag es, Menschen in das Gesamtbild zu bringen. Ich verstehe nicht, warum Sie eine bestimmte Gruppe entfremden würden. Ich sage nicht, dass Sie Ihre Unterstützung oder was auch immer werfen müssen, sondern einfach, was lustig ist.“

Leno kommentierte auch, dass „ich glaube nicht, dass jemand einen Vortrag hören möchte“ und forderte die Comedians auf, sich auf seine Witze zu konzentrieren. Er bemerkte, dass er sich nie sicher war, ob der legendäre Komiker Rodney Dangerfield ein Republikaner oder Demokrat war, weil „wir nie besprochen haben (es), wir haben nur Witze besprochen … als ich mit Rodney war, war es immer in der Wirtschaft der Worte – holen Sie sich den Witz so schnell wie möglich.“

Während Leno Colberts Show nicht direkt ansprach, sprach sein einmaliger Rivale David Letterman am 25. Juli und nannte die Entscheidung von CBS, die Show „Pure Cowardice“ zu beenden. Jon Stewart nutzte auch seine Zeit in der vergangenen Woche Die tägliche Show gegen die Entscheidung sprechen.