Samstagabend live Castmitglied Bowen Yang glaubt, dass die Komödie der Show davon profitieren könnte, gelegentlich Fluchwörter wie „Scheiße“ oder „Fick“ on-Air zu verwenden.

Yang äußerte diese Meinung während des neuesten Segments „Ich glaube nicht, Honig“ von ihm Las Culturistas Podcast mit dem Komiker Matt Rogers. „Standards und Praktiken, wir sollten in der Lage sein, mindestens fünf Scheiße und fünf Ficks zu sagen Snl pro Saison «, sagte er (über“ Unterhaltung wöchentlich). „Wir sind in unserer Komödie bei SNL so behindert, dass wir Scheiße und Fick nicht sagen können.“

„Wir sind es Abbottes ist Geister««, Fuhr Yang fort. „Wir sind die letzten Netzwerkkomödien. Kannst du geben? Snl eine Ausnahme? “ Er erläuterte, dass selbst „fünf Scheiße“ und „fünf Ficks“ „eine Skizze auf die nächste Stufe bringen“, indem sie „The Real World, nicht skizzieren die Realität“ widerspiegelt.

„Scheiße und Fick sind so komisch mächtig wie Worte“, schloss er. „Ich denke wirklich, dass es uns helfen würde.“

Der Gast dieser Woche im Podcast, Snl Alaun Amy Poehler reagierte zunächst, indem er scherzte, dass NBC Yangs Idee mit einem „monetarisieren“ könnte Amerikanisches Idol-Bemähnlichen Wettbewerb, bei dem die Leute abstimmen könnten, für die Darsteller Fluchwörter verwenden können.

Poehler wurde ernst und bot die Meinung an, dass die gezwungene Verwendung einer sauberen Sprache „komödiantische Spannung“ erzeugen kann. Sie fügte hinzu: „Die Luft kann aus diesem Ballon entlassen werden, wenn Sie es tun (um zu fluchen), und Sie bekommen den Saft möglicherweise nicht. Sie wollen ihn, weil Sie es nicht haben können.“

Trotz der Fluchwortbeschränkungen hat Yang seit dem Beitritt vier Emmy -Nominierungen verdient Snl Als Stabsautor im Jahr 2018 erkannte der erste sein Schreiben, während die anderen drei für seine Schauspielerei auf dem Bildschirm waren.

Staffel 50 von Snl wird mit drei letzten Folgen im Mai abgeschlossen, die von Walton Goggins, Scarlett Johansson und Quinta Brunson veranstaltet werden. Die musikalischen Gäste werden schlechtes Hasen, Benson Boone und Arcade Fire sein.

https://www.youtube.com/watch?v=6ab3vaatghk