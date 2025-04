Modest Mouse hat das Psychic Salamander Festival angekündigt, ein neues zweitägiges Festival am 13. bis 14. September in Carnation, Washington.

Die erste Ausgabe wird an beiden Tagen bescheidene Maus-Headliner enthalten. Das weiche Bulletin am Sonntag, den 14. September). Das psychische Salamander-Festival wird auch für Verschütten, Sleater-Kinney, Courtney Barnett, Yo La Tengo, Friko, The Vaudevillian, Matratze und Sun Atome über zwei Tage gebaut.

Tickets für das Psychic Salamander Festival werden am Dienstag, den 29. April um 10:00 Uhr PST für Mitglieder des „Ice Cream Party“ -Fanclubs von Modest Mouse, erstmals über einen Künstler-Vorverkauf erhältlich sein. Fans können sich auf der offiziellen Website der Band anmelden. Die Tickets werden am Freitag, den 2. Mai um 10:00 Uhr PST über Ticketmaster für die breite Öffentlichkeit im Auge.

Verwandte Video

Das Festival kommt zum Ende der bescheidenen Maus und der Co-Headliner-Tour von Flaming Lips 2025, die im August beginnt. Es findet auf den familiengeführten Remlinger Farms statt, einer Farm mit einem Konzertraum und einem familienfreundlichen Vergnügungspark. Es ist auch nicht das einzige neue Konzertunternehmen, das bescheidene Maus startet: Anfang dieses Monats kündigten sie die 2026 „Ice Cream Floats“ -Crfahrt an, die im Februar abfällt und auf Leistungen von Modest Mouse, Portugal, auftreten wird. Der Mann, Kurt Vile und mehr.

Die bescheidene Maus hat auch eine Handvoll anderer 2025 -Tourdaten auf dem Docket, bevor sie mit den flammenden Lippen auf den Weg gehen, einschließlich Haltestellen bei Bonnaroo und Montanas Zootown Musc Festival; Sehen Sie sich die vollständige Liste der Tourdaten unten an und erhalten Sie hier Tickets.

Modest Maus 2025 Tourdaten:

06/09 – Lake Buena Vista, FL @ House of Blues Orlando

06/10 – St. Petersburg, FL @ Jannus Live

06/11 – St. Augustine, FL @ St. Augustine Amphitheatre

06/13 – Asheville, NC @ Asheville Yards Amphitheatre

06/14 – Manchester, TN @ Bonnaroo 2025

06/15 – Charlotte, NC @ The Fillmore Charlotte

06/17 – New Orleans, LA @ Orpheum Theatre

06/18 – Birmingham, Al @ Avondale Brewing Company

19.06.19 – Louisville, KY @ Old Forester Paristown Hall

06/20 – Cleveland, oh @ Templelive Cleveland Freimaurer

06/21 – Columbus, oh @ kemba live!

06/23 – West Des Moines, IA @ Val Air Ballroom

06/24 – Kansas City, Mo @ Grinders KC

06/25 – Oklahoma City, ok @ das Kriterium

06/27 – Dillon, CO @ Dillon Amphitheatre

06/28 – Ogden, UT @ Ogden Amphitheatre

06/29 – Boise, ID @ Outlaw -Feld im Idaho Botanical Garden

07/02 – Calgary, AB @ Southern Alberta Jubilee Auditorium

07/03 – Edmonton, AB @ Northern Alberta Jubilee Auditorium

07/04-07/05-Missoula, Mt @ Zootown Music Festival 2025

08/01-Atlanta, GA @ Coca-Cola Roxy #*

08/02 – Raleigh, NC @ Red Hat Amphitheatre #*

08/03 – Richmond, VA @ Browns Insel #

08/05 – Philadelphia, PA @ Mann Center für die darstellende Künste #*

08/07 – Portland, ich @ Thompson’s Point #*

08/08 – New Haven, CT @ Westville Music Bowl #*

08/09 – Pittsburgh, PA @ Stage Ae #*

08/11 – Indianapolis, in @ Everwise Amphitheatre #*

08/12 – Cincinnati, oh @ der Andrew J Brady Music Center #*

08/14 – Madison, Wi @ Breese Stevens Field #*

08/15 – Minneapolis, MN @ The Armory #

08/16 – Chicago, IL @ The Salt Shed (Fairgrounds) #

08/19 – Irving, TX @ The Pavilion bei Toyota Music Factory #*

08/20 – Houston, TX @ 713 Musikhalle #*

09/03 – San Diego, CA @ Cal Coast Credit Union Open Air Theatre #^

09/04 – Los Angeles, CA @ Greek Theatre #^

09/05 – Santa Barbara, CA @ Santa Barbara Bowl #^

09/07 – Berkeley, CA @ Das griechische Theater #^

09/10 – Troutdale oder @ McMenamins Edgefield #^ (bescheidene Mausschließung)

09/11 – Troutdale oder @ McMenamins Edgefield #^ (bescheidene Mausschließung)

09/13 – Carnation, WA @ Psychic Salamander Festival

09/14 – Carnation, WA @ Psychic Salamander Festival

02/05-02/09-Miami, FL @ Ice Cream Floats Cruise

# = w/ die flammenden Lippen

* = W/ Friko

^ = w/ dehd