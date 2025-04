Marvels bevorstehender Film Thunderbolts* bietet eine Besetzung vertrauter Gesichter… vertraut, wenn Sie der MCU-Zeitleiste nachgefragt habenAvengers: Endgame und die Schlussfolgerung von Phase 3. Das Ensemble-Abenteuer vereint eine vielseitige Auswahl von Anti-Helden-Charakteren aus einer Auswahl zuvor veröffentlichter Filme und Fernsehsendungen, die von Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbor und mehr gespielt wurden.

Welche Arten von Bösen kämpfen die versammelten Thunderbolts, wenn der Film am 2. Mai Premiere hat? Keine Spoiler hier. Aber mit der Premiere des Films am Horizont lohnt es sich zu katalogisieren, wie viel von Marvels Vergangenheit ist der neue Film aufgebaut.

Es ist wahrscheinlich, dass, wie beim ersten großen MCU-Team, 2012s, wie bei der ersten Big MCU Die RächerAnwesend Thunderbolts* Wird sich darauf hinweisen, mindestens kurze Einführungen/Erklärungen dafür zu liefern, wer einige der weniger bekannten Zeichen sind. Vielleicht sind Sie jedoch ein Lewis Pullman Superfan, der noch nie etwas Marvel gesehen hat, und Sie möchten alles nachholen, was Sie verpasst haben. Oder vielleicht haben Sie aufgehört, darauf zu achten Endspielaber Sie sind sehr neugierig auf die Tatsache, dass Julia Louis-Dreyfus in diesem neuen Film ist.

Verwandte Video

Also, Charakter von Charakter, lassen Sie uns herausfinden, wie viele Stunden vergangener Marvel -Unterhaltung Sie sehen möchten, wenn Sie sich rechtzeitig für den neuen Film versammelt fühlen. Die gute Nachricht ist, dass die Gesamtsumme nicht so schlecht wie möglich ist, da viele dieser Charaktere in früheren Projekten zusammen erschienen. Hier wird viel verdoppelt. Außerdem enthalten wir keine alternativen Universum -Abenteuer wie die Animated Series Was ist, wenn…?was mehrere Auftritte aus enthielt von Thunderbolts* Besetzungsmitglieder, aber aus dem Design existiert außerhalb der etablierten MCU -Kontinuität.

Mit all dem sagte … worof. Es gibt immer noch ein viel zu sehen.

Yelena Belova (Florence Pugh)

Erster Auftritt: Schwarze Witwe (2021)

Auch zeigt sich in: Hawkeye (2021)

Florence Pugh war nicht ganz das Sternniveau, das sie jetzt ist, als sie ursprünglich als Natasha Romanoffs Adoptivschwester besetzt wurde, aber hier steht sie ganz oben auf der Besetzungsliste für Thunderbolts*und wohlverdient. (Ja, sie ist nicht die einzige Oscar -Kandidatin in der Besetzung, aber sie hat ihre Erste.) Yelena war sofort eines der besten Dinge über Schwarze Witwe Bei der Premiere und ihr überraschender Auftritt in der hinteren Hälfte von Hawkeye war auch eines der besten Dinge an Das zeigen.

HINWEIS: In dieser Bilanz haben wir alle sechs Folgen von aufgenommen HawkeyeNicht nur die drei Folgen, in denen Pugh erscheint, weil die zweite Staffelhälfte nicht viel Sinn macht, ohne die erste zu sehen. Aber SicherWenn Sie Pugh nur in Aktion sehen möchten, beginnen Sie mit Episode 4.

Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Erster Auftritt: Captain America: der erste Rächer (2011)

Auch zeigt sich in: Captain America: Der Wintersoldat (2014), Ant-Man (2015-nur Post-Credits-Szene), Captain America: Bürgerkrieg (2016), Schwarzer Panther (2018-nur Post-Credits-Szene), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Der Falcon und der Wintersoldat (2021), Captain America: Brave New World (2025)

Ohne Frage hat Buckys Anwesenheit den größten Einfluss auf unsere Bilanz, da er der älteste Darsteller des Films ist (sowohl in Bezug auf seine Einführung in die MCU als auch das tatsächliche Alter des Charakters). Die meisten seiner Auftritte fanden vor Phase 4 statt, aber wegen ihm sowie anderer Charaktere auf dieser Liste, Der Falcon und der Wintersoldat ist wahrscheinlich der wichtigste Vor-Thunderbolts* Betrachtung. Sein Cameo in diesem Jahr Brave New World ist auch ein bisschen notwendig, da es Buckys neuer Status quo einführt Thunderbolts*obwohl es nicht schwer ist, sich für das zu verderben, was passiert.

Beachten Sie, dass Ant-Man Post-Creditits Stinger ist technisch gesehen nur ein Vorschau-Clip von BürgerkriegAber wir halten den Film 2015 in der Bilanz, weil man wirklich sehen muss Ant-Man Insgesamt zu verstehen, wie diese Szene entsteht.

John Walker/US -Agent (Wyatt Russell)

Erster Auftritt: Der Falcon und der Wintersoldat (2021)

Auch zeigt sich in: N / A

Wyatt Russell rasierte seinen etablierten Bart, um den komplizierten Bösewicht zu spielen, der uns Agent bezeichnet hat Falcon und der Wintersoldat. Wie durch das Finale dieser Disney+ -Serie angedeutet, hat John Walker offenbar nicht aufgehört, Amerika unter dem Radar zu dienen, wie der offensichtliche Saft von Thunderbolts* wird von dem kommen, was passiert, wenn Walker an Feind Bucky Barnes konfrontiert wird – oder mit ihm zusammenarbeiten muss. Wieder, Falke Es fühlt sich wie die wichtigsten Hausaufgaben an, die ein Neuling vor der Premiere des neuen Films sehen sollte.