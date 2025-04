Der Bonusinhalt der Guitar Week dauert als Mike Stringer von Spiritboxs Picks für seine fünf Lieblingsgitarristen aller Zeiten, die aus dem stammen Folge Guitar -Umfrage. Besuchen Sie andere Edelsteine ​​wie Kerry King’s Top Six Gitarre Heroes, Kirk Hammetts Kistengraben und unsere Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten.

In den letzten zehn Jahren ist Spiritbox durch die Reihen gestiegen, um zu einer der Premiere in einer gründlich transformierten Metalcore -Szene zu werden. Die kanadische Band, die aus der Partnerschaft des Gitarristen Mike Stringer und des Sängers Courtney Laplante, zusammen mit dem Schlagzeuger Zev Rose und dem Bassisten Josh Gilbert erbaut wurde, bringt Wände aus sengenden, verzerrten Gitarre in ihren von Dschent inspirierten Sound und balancieren Sie ihn mit ymentualen, unvergesslichen Refrains aus.

Holen Sie sich hier Spiritbox -Tickets

Auf dem neuesten Album der Band, dem diesjährigen, ist es sicherlich deutlich Tsunami -Meerder ihren Metallheldenstatus bekräftigte und feststellte, dass Stringer und Laplante einige ihrer bisher schwersten Arbeiten ausführten. Wenn Sie also Stringer über die Gitarrenlegenden reflektieren, die Spiritboxs mitreißendem Sound (und seine Gesamtreise mit dem Instrument) inspirierten, hilft dies zu zeigen, wo er von Anfang an all diesen Stil hat.

Verwandte Video

Tatsächlich begann alles mit Metallicas James Hetfield für Stringer, der ihn zuerst auflistete, als er das ausfüllte Folge Guitar -Umfrage; Wie die Fülle anderer Gitarristen, die Hetfield schon in jungen Jahren verehrten, hebt Stringer seine Fähigkeit zur „knorrigen rechten Hand“ und Songwriting hervor. In der Zwischenzeit nickte er dem verstorbenen Architekten -Gitarristen Tom Searle, der den chaotischen Klang der britischen Gruppe bis zu seinem Tod von Krebs im Jahr 2016 anführte, ein.

Lesen Sie weiter für Stringers Top -Gitarristen aller Zeiten, die nicht eingestuft werden (obwohl Hetfield sein wahrer Favorit zu sein scheint). Dann sehen Sie, wo einige seiner Auswahlen auf unserer Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten gelandet sind. Nehmen Sie dann eine Axt selbst und rocken Sie wie Stringers Picks ein, indem Sie hier einen neuen Fender Player II -modifizierten Telecaster® gewinnen.

In der Zwischenzeit hat Spiritbox eine große Auswahl an Shows, die dieses Jahr zur Unterstützung von vorhanden sind Tsunami -Meereinschließlich nordamerikanischer Headliner -Daten und einer Handvoll Konzerte, die für den Linkin Park in Europa eröffnet werden. Holen Sie sich Tickets, um sie hier zu sehen.