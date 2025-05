Top Gun: Maverick Der Schriftsteller und Produzent Christopher McQuarrie hat den „Rahmen“ für die enthüllt Top -Waffe 3 Die Geschichte wurde festgelegt und beschreibt ihren Status als „bereits in der Tasche“.

„Ich weiß schon, was (die Geschichte) ist“ Mission: Unmöglich – die letzte Abrechnung Der Direktor sagte über das Knacken des Drehbuchs über Josh Horowitz’s Glücklicher trauriger verwirrter Podcast. „Es war nicht schwer. Ich dachte, das wäre es, und das ist ein guter Ort, an dem Sie gehen können, wenn Sie in den Raum gehen, ‚Komm schon, was werden wir tun?‘ (Co-Autor) Ehren Kruger warf etwas vor, und ich hatte tatsächlich ein Gespräch darüber, und der Rahmen ist da, nein, es ist nicht schwer zu knacken.

Er fuhr fort: „Es ist, als Sie anfangen, es auszuführen, und als Sie anfangen, es zu befragen, wie Sie beginnen (zu denken), warum diese Filme so gemacht werden, wie sie sind: Es ist nicht die Handlung, es ist nicht einmal die Ebene oder Intensität oder Intensität oder Umfang und Maßstab der Aktion (oder) der Technik um die Handlung, es ist keine dieser Dinge – es ist die Emotion.“

Im Januar 2024, Top -Waffe 3 Es wurde berichtet, dass Tom Cruise sich mit Tom Cruise wieder vereinen wird Top Gun: Maverick Co-Stars Miles Teller und Glen Powell. Einzelgänger Der Regisseur Joseph Kosinski wurde ebenfalls als Produzent und potenzieller Direktor an Bord sein.

