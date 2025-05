Das bevorstehende Karate Kid: Legenden bringt mindestens zwei Facetten der zusammen Karate Kid Kinouniversum mit Ralph Macchio und Jackie Chan (einer von Folge‚S Greatest Action Stars aller Zeiten), die sich vereint, um einen jungen Kampfkunststudenten auszubilden, der von Ben Wang gespielt wird. Das Spielen im Film ist jedoch auch Joshua Jackson (Dawson’s CreekAnwesend RandbereichAnwesend Die Affäre), der sich anscheinend für die Rolle des örtlichen Pizzeria -Besitzers Victor verpflichtet hat, der wie Jackson einen Hintergrund im Boxen hat.

Regisseur Jonathan Entwistle erzählte dem der New York Post Für eine Boxsequenz im Film war Jackson von den anderen Martial Arts-Versatzstücken so beeindruckt, dass er seine Zeit selbst im Ring machen wollte. „Sie sagten: ‚Bist du sicher?‘ Und er sagte: „Lass uns gehen.“ Er zog die Handschuhe an. „Er hat diese ganze Sequenz selbst erschossen und jeden Schlag genommen.“

Der Regisseur fügte hinzu, dass Jackson „könnte box … er hatte in seinem Leben auf einem einigermaßen hohen Niveau gepoppt. Er war zu dieser Zeit in großartiger Form und hatte sich für die Rolle in noch besserer Form. Als er mit den Choreografen arbeitete, fühlten sie sich wohl, dass er es selbst tun konnte.“

Jackson zog 20 Pfund an, um die Rolle zu spielen, sagte er, sagte er Menschendurch das Essen von 4.000 Kalorien pro Tag und das Training schwer, einen Ex-Heavyweight-Boxer darzustellen. „Es war schwieriger als ich dachte, es würde sein“, sagte er. „Ich habe 4.000 Kalorien pro Tag gegessen.“

Karate Kid: Legenden kommt am Freitag, dem 31. Mai, in den Kinos an. Sie können sich den Anhänger unten ansehen.

https://www.youtube.com/watch?v=lhrxf-yeqqa