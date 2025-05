Die Tonhöhe: Ende der 80er Jahre waren Stockton, Kalifornien, Stephen Malkmus und sein Kumpel Scott Kannberg verdammt. Sie waren mit seltsamen Klängen, Lo-Fi-Aufnahmegementen und Crackpot-Ideen herum. Schließlich begannen diese Crackpot-Ideen eine lokale Aufmerksamkeit und schließlich einige nicht so lokale Aufmerksamkeit. Bald waren sie zu einer vollständigen Band-Besetzung ausgeweitet und scheinbar in Tempo, um eine definierende Stimme der Gitarrenmusik der linken Mitte zu werden. Sie waren Pflaster.

Haben sie den frühen, vielleicht leicht hyperbolischen Auszeichnungen von College -Scheibenjockeys und Magazinkritikern gerecht? In vielerlei Hinsicht ohne Frage. Im Jahr 2025 werden Bürgersteigern konsequent (und zu Recht) als einer der einflussreichsten Akte der 90er Jahre gefeiert. Und hey, wir reden immer noch über sie – das zählt für etwas, nein? Aber waren sie zu dieser Zeit ein fester Bestandteil von Popmusik, die Charts aufrundeten und Festivalrechnungen wie ihre Reiseleiter, die Kürbisse zerschlagen haben? Nun, es ist eine komplizierte Geschichte.

Das ist der Geschichte von Alex Ross Perry, der mit seinem neuen Musikdokumentarfilm/Biopic/Meta -Witz/Ding erforscht wird Bürgerstände. Auf einmal dient der Film als traditionelles Rockumentary mit Archivmaterial und retrospektiven Interviews, einem Dokument der Produktion des sehr realen Pflasters Jukebox Musical Geneigt! Verzaubert!ein Tour Vlog der 2022-Reunion-Tour der Band und ein hinter den Kulissen ein fiktives Hollywood-Biopic mit Big-Budget über Malkmus und die Bande. Für einen Film über ein paar Leute, die allgemein als Slacker bezeichnet werden, ist es eine wilde Fahrt.

Eine schräge, verzauberte Struktur: Also, wie geht es? Bürgerstände seine verschiedenen Elemente ausgleichen? Eigentlich ziemlich gut.

Wie ein guter Avantgarde-Song strukturiert Perry seinen Film über wiederkehrende, miteinander verflochtene Segmente. Der Betrachter wird im Laufe der Jahre hin und her gestartet und verbringt manchmal Zeit mit den jungen Pflastermitgliedern, manchmal mit den heutigen Musikern und manchmal mit Leuten wie Joe Keery, die Malkmus in porträtiert Reichweite Lebendie oben genannte fiktive Biopic.

Auf dem Papier ist es viel zu verfolgen. Das Betrachtungserlebnis ist jedoch bemerkenswert reibungslos und leicht zu befolgen, selbst wenn einzigartige Bearbeitungsentscheidungen wie Verschiebung von Seitenverhältnissen und Split-Screen-Präsentationen. Unterwegs bauen parallele Themen aufeinander auf, um ein unvollkommenes, aber äußerst repräsentatives Mosaik zu bilden, wie Pflaster den Untergrund in den 90er Jahren übernahm und was ihr dauerhaftes Erbe heute bedeutet.

Von allen Webplotfäden jedoch die Entwicklung der Geneigt! Verzaubert! Das Musical wirkt leider als schwächste. Es ist zweifellos Neuheit, dass die Produktion zusammenkommt und klassische Fahrbahnschnitte in Show -Melodien rekontextualisiert, aber im Vergleich zu allem anderen verglichen werden Bürgerstände Zu bieten haben die Theatersequenzen als etwas dünner. Es ist eindeutig der Aspekt des Films, an dem die Bandmitglieder selbst das geringste Beteiligung hatten, und Interviews mit Darstellern zu sehen, die zugeben, nur die Band im Auditionsprozess kennenzulernen. Diese Segmente fühlen sich weniger als inhaltlich an.

Zum Glück verweilt der Film zu lange nie an einem Ort, was bedeutet, dass die Geneigt! Verzaubert! Die Nebenhandlung überstößt selten seinen Begrüßung. Stattdessen erfüllen seine Nuggets of Charm ihrem Zweck und es geht zurück in die Band, die die Geschichte ihres unglaublichen Fünf-Album-Runs oder Jason Schwartzman und Tim Heidecker, die zentrale, dramatisierte, vielleicht sogar vollständig erfundene Momente aus Pavements Vergangenheit, erdringen.

Navigieren eines Minenfeldes Sarkasmus: Wo der Film die Essenz des Bürgersteigs wirklich einfängt, steht in seinem Ton und verbindet eine sehr sardonische Sardonik der Generation X und „der Mann“ mit echter Emotionen und echter Aufrichtigkeit.

Als Band existierte Pflaster als einen Widerspruch. Oft haben sie künstlerische und berufliche Entscheidungen getroffen, die anscheinend darauf ausgelegt waren, ihr Rampenlicht zu heiß zu brennen. Es gibt ihre legendäre, fast spöttische Leistung von „Schneiden Sie Ihre Haare“ auf Die Tonight ShowDie Legenden von ihnen lehnen verschiedene Syndication -Chancen und Fernsehauftritte und ihre berühmte turbulente Beziehung zu Smashing Pumpkins und Lollapalooza (alle in gewisser Weise im Film angesprochen) ab. Gleichzeitig Clips von Bürgerstände Präsentieren Sie Malkmus, das Bestrebungen ausdrückt, so viele Zuhörer wie möglich zu erreichen, einen Hit zu erzielen und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

Welche dieser Versionen von Pflaster ähnelt am meisten der Wahrheit? Wer weiß; Vielleicht beide, vielleicht auch nicht, aber die Mythologie ihrer Punk-Haltung, ihrer internen Konflikte und des allgegenwärtigen Sarkasmus ist ein wesentlicher Bestandteil des Erbes der Band. Bürgerständeintelligent, stützt sich voll und ganz.

Perry ist eindeutig nicht daran interessiert, die „offizielle, definitive Geschichte des Bandvebers“ herauszufinden. Sicher, er präsentiert einen allgemeinen Bogen der Band und enthält interessante Anekdoten, aber aber Bürgerstände ist viel mehr ein Versuch, die unbeschreibliche Magie zu feiern und zu verkörpern, die zum Kultstatus des Gesetzes geführt hat.

Ein solches Ziel informiert jede Minute von Bürgerständekeiner offener als das satirische Reichweite Leben. Filmmaterial von Keery und seinen Mitmenschen, die sich auf ihre Rollen, übertriebene und saftige Szenen aus dem fiktiven Projekt vorbereiten, und selbst „für Ihre Überlegungen“ werden alle mit einem geraden Gesicht präsentiert. Infolgedessen ist es schwierig zu analysieren, was genau real ist und was nicht, eine Paranoia, die (durch Design) sogar leicht die traditionelleren Teile des Dokumentarfilms infiziert.

Das Urteil / die wichtigste Band der Welt: Als ganzheitliche Aussage, Bürgerstände setzt sich vor, um zu beweisen, dass Pflaster die wichtigste Band der Welt war/ist. Dieses Gefühl wird im Film ausdrücklich angegeben, und obwohl es nicht ganz klar ist, wie ernst die US -Zuschauer es nehmen sollen, macht der Film einen verdammt guten Job, Sie von seinem Fall zu überzeugen.

Am Ende seiner Laufzeit werden selbst die mildesten Fahrbahnfans wahrscheinlich in die Mystik der Band eingewiesen worden sein. Die Ästhetik, die Präsentation, die Bandmitglieder und die ultimative Erzählung (so wahr oder unwahr) sind alle, klar, verdammt noch Cool. Es tut nicht weh, dass das Ganze auch von einem großartigen Bürgersteig -Song nach dem großartigen Bürgersteig -Song geschaltet ist.

Bürgerstände ist eine wirklich einzigartige Uhr, die die Idee eines Rockumentars auf den Kopf stellt. Es liefert sofort den Durst der Fans, mehr über die Band zu erfahren und gleichzeitig die Tatsache zu respektieren, dass ihre inkonsistente Geschichte Teil der Anziehungskraft ist.

Auch mit seinem sardonischen Sinn für Humor ist es ein Projekt mit einem Herz aus Gold, das von Pflasterfans für Pflasterfans hergestellt wurde. Ähnlich wie bei Pavements beste Arbeit ist es nicht „makellose“ zitierfest, aber es könnte perfekt für die Verrückten sein, die überhaupt nie mit Perfektion untergegangen sind.

Wo zuschauen: Bürgerstände soll ab dem 6. Juni in die Kinos zurückkehren, und wird später in diesem Jahr auf Mubi streamen.

Anhänger:

https://www.youtube.com/watch?v=uvr4aihyrxq