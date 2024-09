Dies ist eine Vorschau von Consequence Daily, unserem kostenlosen täglichen Newsletter mit exklusiven Analysen und Essays. Abonnieren Sie jetzt, um keine Ausgabe zu verpassen.

Eine Zeit lang warfen einige extrem online-orientierte Millennials und Zoomer mit dem Begriff „Industriefabrik“ um sich, um so ziemlich jeden Künstler zu beschreiben, der durchstartete. Chappell Roan bekam etwas Hass, nachdem Aufstieg und Fall einer Prinzessin aus dem Mittleren Westen wurde ein halbes Jahr nach seiner Veröffentlichung zum Moloch. Sabrina Carpenter wurde als Lockvogel abgestempelt, als ihr sechstes Album – das sechste! – sie zum Superstar machte. Wenn die Branche den Ausschlag zugunsten dieser Künstler gegeben hat, dann hat sie sich sicher Zeit gelassen.

Beide glänzten bei den MTV Video Music Awards, mit Carpenters überirdischem Auftritt und Roans fast göttlich inspiriertem Jeanne-d’Arc-Outfit. Aber die VMAs zeigten uns auch, wie es aussieht, wenn die Musikindustrie alles tut, um einen unwürdigen Star zu fördern. In diesem Fall ist die Mittelmäßigkeit Katy Perry.

Perrys Comeback-Album war aufgrund der schrecklichen Songs, der peinlichen Beteiligung von Dr. Luke und der Anschuldigungen, Naturwunder geschändet zu haben, ein schwieriges Unterfangen. Es ist nie gut, wenn man sagt: „Vielleicht helfen die VMAs ihrer Karriere“, aber Perry hofft sicherlich, dass die VMAs ihrer Karriere helfen. Und bei der Zeremonie 2024 wurde sie mit zwei nicht ganz zeitgemäßen Preisen geehrt: einem Michael Jackson Video Vanguard Award, MTVs Version einer Auszeichnung für ihr Lebenswerk, und dem VMAs Most Iconic Performance Award, was Schwachsinn war.

In der Kategorie „Iconic Performance“ gewann Perry für ihre schläfrige Interpretation von „Roar“ aus dem Jahr 2013. Die Bühnenbilder und Kostüme sind zwar schön, aber selbst für Perrys ruhige Verhältnisse war die Performance nicht besonders energiegeladen. Ihr Sieg kam trotz der Tatsache zustande, dass sie in einer stark besetzten Kategorie gegen Lady Gaga im Jahr 2009, Eminem im Jahr 2000, die junge Taylor Swift und nicht nur einen, sondern zwei Auftritte von Madonna: 1984 und der epische Abschied von Britney Spears und Christina Aguilera im Jahr 2003.

MTV hat die schlechteste Leistung in dieser Kategorie ausgezeichnet, und ich glaube nicht, dass irgendjemand außer den eingefleischtesten Perry-Fans anderer Meinung wäre. Vielleicht haben sie das getan, weil Perry die einzige Nominierte war, die gestern Abend bereit war aufzutreten, oder weil ihr Label irgendwelche Versprechungen oder Drohungen gemacht hat, oder weil sie nur Orlando Bloom abstimmen ließen. Aber wegen der Verdienste war es nicht so.

Von allen Ungerechtigkeiten auf der Welt ist es ziemlich unbedeutend, wenn ein Preis an die falsche Person geht. Aber wenn Sie das nächste Mal jemanden „Industriefabrik“ sagen hören, denken Sie an die VMAs 2024 (oder auch nicht, ich bin kein Polizist). Denn die mächtigsten Leute in der Musikbranche setzen sich wirklich für bestimmte Künstler ein. Wenn sie ihren nächsten Song nicht besser machen können, können sie zumindest die VMAs ein wenig schlechter machen.