An seinem 58. Geburtstag bestätigte Adam Sandler: Glücklicher Gilmore 2 hat offiziell mit der Produktion begonnen.

In einem Instagram-Beitrag teilte der Schauspieler und Komiker ein Foto des Boston Bruins-Trikots, das er im ersten Film trug. „Es ist noch nicht vorbei. So wie ich das sehe … haben wir gerade erst begonnen“, schrieb er unter den Beitrag und bezog sich damit erneut auf den Originalfilm.

Sandler gab zuvor bekannt, dass Glücklicher Gilmore 2 würde ab September in New Jersey gedreht werden. „Es ist gut. Wir haben hart am Drehbuch gearbeitet. Wir wollten niemanden enttäuschen. Wir hatten eine Idee – und haben uns den Arsch abgeschrieben“, sagte er bei einem Auftritt bei Die Tonight Show im August.

Neben Sandler, Original Alles Gute zum Gilmore Darsteller Christopher McDonald, auch bekannt als Shooter McGavin, wird voraussichtlich in der Fortsetzung zu sehen sein. Eine Reihe von Profigolfern wird ebenfalls Gastauftritte im Film haben, ebenso wie NFL-Star Travis Kelce. Kyle Newacheck (Workaholics, Was wir im Schatten tun) führt Regie.

Aktualisieren: Pro Der Hollywood ReporterBad Bunny ist der Besetzung des Films beigetreten. Darüber hinaus wird Julie Bowen ihre Rolle als Virginia Venit wieder aufnehmen.

Ein Veröffentlichungstermin für Glücklicher Gilmore 2 wurde noch nicht angekündigt, wird aber von Netflix vertrieben.

Das Original Alles Gute zum Gilmoredas 1996 veröffentlicht wurde, kann derzeit auf Peacock gestreamt werden.

Anmerkung des Herausgebers: Holen Sie sich das „Super Sandler Bros“-T-Shirt im Consequence Shop …