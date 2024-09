Es ist Zeit zu erfahren, wer bei den 76. Emmy Awards gewonnen hat – ja, das haben wir erst vor neun Monaten getan, aber dieses Mal sind es treue Gewinner wie Folge sind nicht mehr im Spiel und machen Platz für neue Konkurrenten wie… Nun, Der Bär kehrte zurück, um in der Kategorie „Herausragende Komödie“ anzutreten (ob Sie es nun für eine Komödie halten oder nicht), aber ansonsten gab es viel frisches Blut unter den für die Emmys 2024 nominierten Shows.

Im Bereich der Komödie, die oben erwähnten Der Bär gewann drei der vier Schauspielkategorien, wobei nur Ayo Edebiri gegen Jean Smart verlor für Hacksund gewann den Preis für die beste Regie einer Comedyserie für Christopher Storers Arbeit an der Episode „Fishes“ der zweiten Staffel. Hacks wurde für das beste Drehbuch ausgezeichnet, und zusammen mit Smarts Sieg war die Bühne bereitet für eine überraschende Überraschung, denn die Max-Serie gewann schließlich den Preis für die beste Komödie für ihre dritte (herausragende) Staffel.

In den Kategorien Drama, frühere Gewinner Die Krone Und Die Morgenshow bekam am frühen Abend die Preise für die beste Nebendarstellerin und den besten Schauspieler, gefolgt von Shōgun dominierte mit Siegen in (unter anderem) herausragendem Drama, Hauptdarsteller in einem Drama und Hauptdarstellerin in einem Drama. Das FX-Historiendrama gewann für seine erste Staffel insgesamt 18 Emmys. An anderer Stelle hat Netflix Rentierbaby erhielt die Auszeichnungen für die beste Miniserie, den besten Hauptdarsteller in einer Miniserie und die beste Nebendarstellerin in einer Miniserie, was insgesamt zu sechs Siegen in allen Kategorien führt.

Es gab im Laufe des Abends lustige Überraschungen, wie zum Beispiel den überraschten Lamorne Morris, der als bester Nebendarsteller in einer Miniserie ausgezeichnet wurde für seine Arbeit an FargoUnd Die Verräter seinen ersten Preis für herausragende Reality-Serien. Die Verräter Moderator Alan Cumming sagte in seiner Dankesrede: „Wir sind so dankbar, denn unsere Show ist neu und wenn einem (also der TV Academy) etwas gefällt, bleibt man meist dabei. Deshalb wissen wir das umso mehr zu schätzen.“

Für eine Preisverleihung dauerten die Emmys etwas lange und es gab offenbar mehrere technische Probleme, von Mikrofonproblemen und verpassten Einsätzen bis hin zum hörbaren tiefen Dröhnen von etwas, das wie ein Staubsauger in den Kulissen der Bühne klang. Es gab auch einige peinliche Comedy-Einlagen (je weniger über den Produktplatzierungssketch von Johnny Walker Blue gesagt wird, desto besser).

Wenn die Moderatoren Eugene und Dan Levy jedoch Spaß miteinander haben durften, war die Show fließend. Was die besten Momente des Abends angeht, ist es schwer, einen amüsierten Joshua Jackson zu übertreffen, der „Oh ja, dieses Lied“ anerkennt, während er zu Paula Coles „I Don’t Wanna Wait“ hinausgeht. Er und Matt Bomer überreichten dann den Governor’s Award an den Autor/Produzenten Greg Berlanti (der mit Jackson an Dawsons Creek: Die geheimnisvolle Kulisse).

Im Allgemeinen waren es die Überraschungen, die den Abend so unterhaltsam machten. Und zum Glück gab es viele davon. Sehen Sie sich unten die Gewinnerliste an.

Comedy-Serie

Abbott Grundschule (Rezension | Stream)

Der Bär (Rezension | Stream)

Zügel deinen Enthusiasmus (Rezension | Stream)

GEWINNER: Hacks (Rezension | Stream)

Nur Morde im Gebäude (Rezension | Stream)

Palm Royale (Strom)

Reservierung Hunde (Rezension | Stream)

Was wir im Schatten tun (Rezension | Stream)

Hauptdarsteller in einer Comedyserie

Matt Berry, Was wir im Schatten tun

Larry David, Zügel deinen Enthusiasmus

Steve Martin, Nur Morde im Gebäude

Martin Kurz, Nur Morde im Gebäude

GEWINNER: Jeremy Allen White, Der Bär

D’Pharaoh Woon-A-Tai, Reservierung Hunde

Hauptdarstellerin in einer Comedyserie

Quinta Brunson, Abbott Grundschule

Hallo Edebiri, Der Bär

Selena Gomez, Nur Morde im Gebäude

Maya Rudolph, Beute

GEWINNER: Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Dramaserie

Die Krone (Rezension)

Ausfallen (Rezension | Stream)

Das vergoldete Zeitalter (Rezension | Stream)

Die Morgenshow (Rezension | Stream)

Herr und Frau Smith (Rezension | Stream)

GEWINNER: Shōgun (Strom)

Langsame Pferde (Rezension | Stream)

3 Körperproblem (Rezension)

Hauptdarsteller in einer Dramaserie

Idris Elba, Entführen

Donald Glover, Herr und Frau Smith

Walton Goggins, Ausfallen

Gary Oldman, Langsame Pferde

GEWINNER: Hiroyuki Sanada, Shōgun

Dominic West, Die Krone

Hauptdarstellerin in einer Dramaserie

Jennifer Aniston, Die Morgenshow

Carrie Coon, Das vergoldete Zeitalter

Maya Erskine, Herr und Frau Smith

GEWINNERIN: Anna Sawai, Shōgun

Imelda Staunton, Die Krone

Reese Witherspoon, Die Morgenshow