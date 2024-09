Der Pitch: Gotham hat in letzter Zeit schwere Zeiten durchgemacht, vor allem nachdem eine Reihe von Bombenanschlägen große Teile der Stadt überschwemmt und enorme Schäden und Verluste an Menschenleben verursacht hat. Aber Oswald Cobb (Colin Farrell) – der es wirklich vorziehen würde, wenn man ihn nicht den Pinguin nennt – sieht dies als eine Gelegenheit, seinen Status in Gothams krimineller Unterwelt zu verbessern, vor allem, da sein ehemaliger Boss Carmine Falcone nicht mehr im Bilde ist.

Er ist jedoch nicht der Einzige, der an dieser Macht interessiert ist: Falcones Tochter Sofia (Cristin Milioti) ist gerade aus Arkham Asylum entlassen worden und will nach Jahren (möglicherweise falscher?) Gefangenschaft ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Sie will auch in das Familiengeschäft einsteigen – und macht Oswald, ihren ehemaligen Fahrer, entweder zu ihrem neuen Verbündeten … oder zu ihrem neuen Feind.

Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na/ Batman! Während das Marvel Cinematic Universe zu diesem Zeitpunkt bereits seit über 10 Jahren TV-Ableger seiner Filme herausbringt (oh, Marvel’s Agents of SHIELDdu hast Spaß gemacht, solange du durchgehalten hast), ist sein Rivale aus der Comic-Welt zurückgeblieben. Jenseits von Max‘ Friedensstifter (ein Spinoff/eine direkte Fortsetzung von Das Selbstmordkommando) waren die Fernsehangebote von DC größtenteils alle eigenständig bzw. Teil ihres eigenen Universums, wobei in den 2010er Jahren insbesondere das ausgedehnte Multiversum von The CW dominierte.

Dies alles steht nun vor einer Änderung, da der Relaunch der umbenannten „DC Studios“ durch James Gunn und Peter Safran bevorsteht. Der PinguinHBO und Max, die diese Woche ihr Debüt feierten, bekamen technisch gesehen grünes Licht, bevor Gunn und Safran ins Bild kamen, aber die Serie wurde als „Elseworlds“-Projekt am Leben erhalten (ähnlich wie Matt Reeves‘ Der Batman Die Fortsetzung wird von den ansonsten vernetzten DC Studios produziert. Dennoch ist es ein Spiegelbild der neuen, modernen Ära von Comic-Produktionen, die zwischen der großen und der kleinen Leinwand hin- und herwechseln, mit dem gleichen Kaliber an Talenten.

Somit bekommen wir acht Stunden einer direkten Fortsetzung von Der Batman ohne Robert Pattinson, stattdessen mit einem nicht wiederzuerkennenden Colin Farrell als Oswald (umbenannt in Oswald Cobb für ein „geerdeteres“ Gefühl). Es ist eine bemerkenswerte Leistung, schon allein, weil es wirklich schwer ist, etwas von Farrell unter den dicken Prothesen und, ähm, Oberkörperpolstern hervorschauen zu sehen. Trotzdem geht der Oscar-nominierte Schauspieler tief in die Menschlichkeit seines knallharten Gangstercharakters ein und schreckt nie davor zurück, seine dunkle Vergangenheit und Skrupellosigkeit darzustellen.

In vielerlei Hinsicht erinnert diese Version des Pinguins mehr als nur ein bisschen an Tony Soprano: Es sind nicht nur die Körpersprache und der Akzent, sondern auch die Angeberei, ganz zu schweigen von einem sehr komplizierte Beziehung zu seiner Mutter (wunderbar gespielt von Deirdre O’Connell). Oswald Ist Allerdings kleidet er sich schicker als Tony und befindet sich in einer anderen Phase seiner Laufbahn als Mafiaboss – er kämpft darum, auf dem neuen Spielfeld eines zerstörten Gotham den Respekt zu erlangen, den er seiner Meinung nach verdient.

Schurkengalerie: So bedeutend Farrells Starstatus auch sein mag (ganz zu schweigen von der Tatsache, dass er die Titelrolle spielt), möchte ich dennoch einen Überraschungsauftritt melden: Cristin Milioti stiehlt ihm als Sofia Falcone, mutmaßliche Serienmörderin und bestätigte knallharte Mafia, die Show.

Die Schauspielerin auf der Bühne und auf der Leinwand hat im Laufe der Jahre eine unglaublich vielfältige Palette an schauspielerischen Leistungen angesammelt, von der Rolle der titelgebenden Mutter in Wie ich deine Mutter traf zu Leonardo DiCaprios erster Frau in Der Wolf der Wall Street zu einer in einer Zeitschleife gefangenen Trauzeugin in Palm Springs. Aber eine so durchgeknallte Person spielen zu dürfen, ist etwas Neues für sie, und Milioti macht in diesen acht Episoden eine ziemliche Verwandlung durch – nicht nur, weil ihr Haarschnitt immer mehr an Sarah Shermans Shag-artiges anknüpft. Es ist spannend zu sehen, welche Dimensionen sie Sofia verleiht, besonders in einer Rückblende, die ihren Abstieg in … sagen wir es mal so – völlige Vernunft beleuchtet.

Während Milioti, wenn auch nur durch reine Willenskraft, Der Pinguin in ein Zweipersonenstück verwandelt, ist der Rest der Nebendarsteller voller Talente, darunter Ausreißer Star Rhenzy Feliz tritt als Oz‘ neuer Fahrer/Schützling auf und der immer wunderbare Clancy Brown spielt den rivalisierenden Mafiaboss Salvatore Maroni. (Shohreh Aghdashloo, bestätigte Badass von Die Weite und im letzten Jahr Renfieldspielt seine Frau.) Mark Strong ist auch in Rückblenden als Carmine Falcone zu sehen und ersetzt John Turturro aus dem Originalfilm.

Das Urteil: Der Pinguin verfügt über eine viel von Rückblenden, die in diesen acht Episoden tief in die Geschichte der Charaktere eintauchen. Die mit Abstand effektivste dieser Rückblenden ist jedoch Episode 3, in der wir die Perspektive eines Zivilisten auf die verheerenden Bombenangriffe vom Höhepunkt der Der BatmanEs ist kein einfach Sequenz zum Anschauen, aber ihre Kraft ist kaum zu leugnen.

Dies spiegelt eigentlich das entscheidende Problem der gesamten Serie wider, die in ihrer Darstellung roher Gewalt wirklich unerschrocken ist und bestimmte Charaktere in dunklere Gefilde treibt, die weit über das Erwartbare hinausgehen: Es gibt einen Charaktertod im Finale, der mit solcher Brutalität gehandhabt wird, dass selbst Tony Soprano sagen würde: Wow, das ist zu viel.

Ultraviolenz ist in diesem Genre kein neues Konzept mehr, aber es gibt nichts von dem Witz oder der Freude, die man in Die Jungs — nur grimmige Gangstergeschäfte. Was vielleicht fair ist, denn Der Pinguin ist in seinem Ansatz so geerdet, dass Batman selbst, wie erwähnt, nie auftaucht. Kurz gesagt, schwups, keine Helden – dies ist durch und durch eine Hard-R-Krimigeschichte. Bereiten Sie sich entsprechend vor.

Wo es zu sehen ist: Der Pinguin Premiere am Donnerstag, 19. September, um 21:00 Uhr ET/PT auf HBO und Max. Nachfolgende Episoden werden sonntags zur gleichen Zeit Premiere haben.

