Da Halloween in etwas mehr als einem Monat vor der Tür steht, hat A24 angekündigt, dass es Ari Asters Erblich und einige seiner anderen verstörendsten Horrorfilme für nur 8 Dollar pro Karte zurück in die Kinos.

In der Eerie-Reihe von A24 wird jede Woche ein neuer Film gezeigt, beginnend am 1. Oktober mit Yorgos Lanthimos‘ Die Tötung eines heiligen Hirschesin dem Colin Farrell und Nicole Kidman ein Paar spielen, das eine seltsame Bindung zu einem gestörten Teenager (gespielt von Barry Keoghan) aufbaut.

Es folgt David Lowerys Eine Geistergeschichte mit Casey Affleck und Rooney Mara am 8. Oktober und Trey Edward Shults‘ Es kommt nachts unter der Leitung von Joel Edgerton am 15. Oktober. Die entschieden weniger gruselige, aber dennoch surrealistische Komödie/Drama von Nicolas Cage Traumszenario kommt ab dem 22. Oktober in die Kinos.

Passend, Erblich beendet die Serie am 29. Oktober. Im Mittelpunkt stehen Toni Collette und Gabriel Byrne als trauernde Paare, die nach einer Tragödie in der Familie von finsteren Mächten heimgesucht werden.

Tickets können auf der Website von Regal Cinemas erworben werden.

Das ist nicht das erste Mal Erblich kehrt 2024 auf die große Leinwand zurück. Anfang des Jahres war er Teil einer monatlichen IMAX-Reihe, in der einige der klassischsten Filme von A24 gezeigt wurden.