FolgeDie Drum Week von geht weiter mit einer exklusiven „Crate Digging“-Liste von 10 Alben, die den legendären Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy beeinflusst haben. Schauen Sie sich unsere Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten an und bleiben Sie dran für weitere Listen, von Künstlern erstellte Inhalte und mehr, während wir die gefühlsbetonten Instrumente feiern, die uns allen den Beat geben.

Mike Portnoy hat im Laufe seiner 40-jährigen Karriere sicherlich unzählige Schlagzeuger beeinflusst, da seine umfassenden Fähigkeiten am Schlagzeug nahezu unvergleichlich sind. In einem exklusiven Feature für FolgeIn der „Drum Week“ von „The 400“ gewährt der legendäre Stickman Einblick in seine eigene Inspiration, indem er die Alben und Schlagzeuger analysiert, die ihn beeinflusst haben.

Als Gründungsmitglied der Progressive-Metal-Titanen Dream Theater hat sich Portnoy als einer der besten Schlagzeuger der letzten vier Jahrzehnte etabliert. Vor Kurzem ist er nach 13-jähriger Abwesenheit zur Band zurückgekehrt und bereitet sich mit seinen Bandkollegen von Dream Theater auf eine Tournee 2024-2025 zur Feier ihres 40-jährigen Jubiläums vor (Tickets hier abholen).

Außerhalb von Dream Theater hat Portnoy einen vielseitigen Lebenslauf aufgebaut, der unter anderem Auftritte bei Avenged Sevenfold, The Neal Morse Band, Flying Colors, The Winery Dogs, Metal Allegiance, Adrenaline Mob und Transatlantic umfasst. Und natürlich hat er auch Folge’s gerade veröffentlichte Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten.

Bei der Auswahl der zehn Alben, die sein Schlagzeugspiel beeinflusst haben, achtete Portnoy darauf, seine Liste gleichmäßig auf die drei Genres aufzuteilen, die den größten Einfluss auf ihn hatten.

„Ich sollte wahrscheinlich zunächst darauf hinweisen, dass diese Liste chronologisch ist, also nicht in der Reihenfolge, in der jemand mehr Einfluss hat als jemand anderes“, sagte uns Portnoy, bevor er seine Auswahl durchging. „Sie ist nur chronologisch, da ich diese Alben in meinem Leben und meiner Entwicklung als Schlagzeuger durchgemacht habe.“

Er fuhr fort: „Und wenn man es stilistisch betrachtet, ist es in drei Abschnitte unterteilt: Der erste Teil ist eher für die klassischen Rocker, der mittlere Teil ist eher für die progressiven Typen und der dritte Teil ist eher für die Metal-Typen. Und wenn man sich meinen Stil ansieht, besteht er wirklich aus diesen drei Bereichen: klassischer Rock, Prog und Metal. Es ist also wirklich ein guter Querschnitt dessen, was mich zu dem macht, der ich bin.“

Obwohl auf dieser Liste kein Album von KISS zu finden ist, nennt Portnoy Peter Criss als einen seiner ersten Schlagzeughelden und erzählt uns: „Wenn ich diese Liste auf 11 oder 12 erweitern könnte, wären Peter Criss und KISS auch darauf, weil er in meiner frühen Entwicklung als Schlagzeuger einen großen Einfluss auf mich hatte.“

Also, wer hat es auf seine Liste geschafft? Sagen wir einfach, es reicht von den Beatles bis Pantera. Schauen Sie sich unten die Alben an, die Mike Portnoy beeinflusst haben, und bleiben Sie dran für mehr von Künstlern kuratierte Inhalte für Folge’s Trommelwoche.