Charlie Hunnam wird im nächsten Teil der Netflix-Anthologie-Serie mitspielen Monsterin dem die grausige Geschichte des Serienmörders Ed Gein im Mittelpunkt steht. Gein war in den 1950er Jahren aktiv und für eine Reihe von Morden verantwortlich, die Horrorfilmfiguren wie Norman Bates in inspirierten Psycho und Buffalo Bill in Das Schweigen der Lämmer.

Die Nachricht über Hunnams Einstieg wurde von Serien-Co-Schöpfer Ryan Murphy bei einer Promotion-Veranstaltung für die zweite Staffel der Serie bestätigt, in deren Mittelpunkt die Menendez-Brüder stehen.

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez folgt auf die äußerst erfolgreiche und Emmy-prämierte Monster: Die Jeffrey Dahmer Story. Netflix bestellte zusätzliche Einträge, nachdem die erste Staffel über eine Milliarde Stunden Sehdauer erreichte; der Streamer meldet, dass die Show die drittmeistgesehene in der Unternehmensgeschichte sei.

In der Zeit nach dieser ersten Verlängerung beschrieb Murphy einen Plan, „die Geschichten anderer monströser Figuren zu erzählen, die die Gesellschaft beeinflusst haben“, und Gein erfüllt diese Aufgabe mit Sicherheit. Er hatte vor seiner Verhaftung im Jahr 1957 nicht nur mehrere Menschen getötet, sondern auch Leichen von einem örtlichen Friedhof exhumiert, um Andenken aus menschlichen Körperteilen herzustellen.

Mit Monsterkehrt Hunnam zum Fernsehen zurück, wo er seinen ersten großen Durchbruch in der Mainstream-Szene hatte. Söhne der Anarchie. Lesen Sie unsere Kritiken zu seinen neuesten Filmprojekten, darunter Guy Ritchies Die Herren und Zack Snyders Rebellenmond.