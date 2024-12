Wärmen Sie Ihre Stimmbänder auf, denn am Weihnachtstag werden über 1.000 Theater auf der ganzen Welt beginnen, der Schwerkraft auf neue Weise zu trotzen Böse Die Vorführungen zum Mitsingen beginnen.

Der Film, in dem Cynthia Erivo als Elphaba und Ariana Grande als Glinda zu sehen sind, hat seit seiner Veröffentlichung am 22. November Kassenrekorde gebrochen und ist bereits die Adaption eines Broadway-Musicals mit den höchsten Einspielzahlen in der Filmgeschichte. Bei den zusätzlichen Vorführungen, die erstmals offiziell als publikumsfreundlich gekennzeichnet sind, werden die Liedtexte im Karaoke-Stil auf die Leinwand projiziert. Zu diesen Vorführungen gehört auch eine spezielle Videoeinführung von Erivo und Grande.

Für diejenigen, die den Gesang lieber den preisgekrönten Profis überlassen möchten, gibt es Standardvorführungen von Böse wird weiterhin verfügbar sein.

„Die überwältigende Resonanz auf Böse war bemerkenswert“, sagte Jim Orr, Präsident des inländischen Kinoverleihs bei Universal. „Diese Vorführungen zum Mitsingen bieten den Fans eine einzigartige Gelegenheit, Teil der Geschichte zu werden, die sie so begeistert angenommen haben.“

Böse ist mit einer starken Nominierung für die Golden Globes 2025 offiziell in die Preisverleihungssaison eingestiegen; Erivo wurde als Beste Hauptdarstellerin in einem Musical oder einer Komödie nominiert, Grande wurde als Nebendarstellerin nominiert und der Film erntete Auszeichnungen als Bestes Musical oder Beste Komödie und als Beste Leistung an den Kinokassen.

Kaufen Sie jetzt Tickets für die Mitsingvorführungen und lesen Sie noch einmal unsere Rezension von Böse: Teil 1 Hier. Im weiteren Verlauf unseres Jahresberichts 2024 sollten Sie auch unbedingt sehen, wo der Film in unserer Zusammenfassung der besten Filme des Jahres gelandet ist.