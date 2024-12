Acid Bath haben ihrem Programm für 2025 drei neue Festivalauftritte hinzugefügt und sind damit ihre ersten Shows seit 28 Jahren. Die wiedervereinigten Sludge-Metal-Legenden aus Louisiana werden zusätzlich zu einem bereits angekündigten Auftritt im Sonic Temple Welcome to Rockville, Inkcarceration und Louder Than Life spielen.

Bei Louder Than Life sind Acid Bath und Slayer die einzigen bisher angekündigten Bands. Mittlerweile wurde bekannt, dass Acid Bath die Mystery-Band ist, die zuvor auf dem Poster zu „Welcome to Rockville“ verschwommen zu sehen war, mit den Headlinern Green Day, Linkin Park und Dutzenden weiteren Acts.

Sonic Temple findet vom 8. bis 11. Mai in Columbus, Ohio statt (Tickets kaufen); Welcome to Rockville findet vom 15. bis 18. Mai in Daytona Beach, Florida statt (Tickets kaufen); Inkcarceration findet vom 18. bis 20. Juli in Mansfield, Ohio statt (Tickets kaufen); und Louder Than Life ist für den 18. bis 21. September in Louisville, Kentucky geplant (Tickets kaufen).

Zusätzlich zu den vier Danny Wimmer Presents-Festivals sollte Acid Bath auch Sick New World in Las Vegas spielen, doch dieses Fest wurde inzwischen abgesagt.

Der erste Auftritt von Acid Bath dauerte nur von 1991 bis 1997, als sich die Band auflöste, nachdem Bassist Audie Pitre und seine Eltern auf tragische Weise von einem betrunkenen Autofahrer getötet wurden. In dieser kurzen Zeit veröffentlichte Acid Bath zwei äußerst einflussreiche Alben: Wenn die Drachenschnur platzt (1994) und Taktiken des heidnischen Terrorismus (1996).

Für die Shows im Jahr 2025 werden Leadsänger Dax Riggs, Gitarrist-Sänger Sammy „Pierre“ Duet (jetzt von Goatwhore) und Gitarrist-Sänger Mike Sanchez aus der klassischen Besetzung von Schlagzeuger Zack Simmons und Bassist Alex Bergeron begleitet.

Sehen Sie sich die Festivalankündigungen von Acid Bath im Instagram-Beitrag unten an.