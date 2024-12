Danny Boyle und Alex Garland haben den ersten Trailer zu veröffentlicht 28 Jahre späterihre kommende Fortsetzung des Zombie-Horrorfilms von 2002, 28 Tage später.

Die Hauptrollen im neuen Film spielen Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell, Alfie Williams und Ralph Fiennes. Cillian Murphy, die den Protagonisten im Originalfilm verkörperte, erscheint auch in der Fortsetzung, wenn auch auf „überraschende Weise“, wie Tom Rothman, Vorsitzender der Sony Motion Pictures Group, zuvor neckte.

Als Trailer zu 28 Jahre später enthüllt nun, dass dieser „überraschende Weg“ ein mit dem „Rage Virus“ infizierter Zombie zu sein scheint. In der offiziellen Handlungszusammenfassung, die zusammen mit dem Trailer veröffentlicht wurde, heißt es: „Es ist fast drei Jahrzehnte her, seit das Rage-Virus aus einem Labor für biologische Waffen entkommen ist, und jetzt, immer noch in einer rücksichtslos erzwungenen Quarantäne, haben einige Wege gefunden, inmitten der Infizierten zu überleben.“ Eine dieser Überlebenden lebt auf einer kleinen Insel, die durch einen einzigen, stark verteidigten Damm mit dem Festland verbunden ist. Als einer aus der Gruppe die Insel auf einer Mission in das dunkle Herz des Festlandes verlässt, entdeckt er Geheimnisse, Wunder und Schrecken, die nicht nur die Infizierten, sondern auch andere Überlebende mutiert haben.“ Sehen Sie sich den Trailer unten an.

28 Jahre später soll am 20. Juni 2025 in die Kinos kommen und ist der erste Film einer geplanten Trilogie mit Regisseur Boyle und Drehbuchautor Garland für Sony. Es wird erwartet, dass Nia DaCosta die Regie für den zweiten Film übernimmt, während Boyle als Produzent an Bord bleibt. Garland ist damit beauftragt, alle drei geplanten Filme zu schreiben.