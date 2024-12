Der Jahresbericht von Consequence wird mit unserer Liste der besten Fernsehsendungen des Jahres 2024 fortgesetzt. Schauen Sie sich auch unsere Liste der 25 besten Filme des Jahres 2024 an und schauen Sie den ganzen Monat über vorbei, um mehr über die beste Musik, den besten Film und das beste Fernsehen des Jahres zu erfahren.

2024 war ein Jahr, das den kleineren Fernsehsendungen gehörte, insbesondere da die Branche versuchte, sich von den Streiks der WGA/SAG/AFTRA zu erholen, die das Jahr 2023 überwältigten. Das heißt nicht, dass es bei den Ausstrahlungen an Spektakel mangelte – es gab viele gewaltige Schlachten und epische Verrätereien sehen. Aber einige der eindringlichsten Geschichten konzentrierten sich messerscharf auf die Welt im Mikrokosmos: das tägliche Leben von Lehrern, einen Blick hinter die Kulissen der Finanzindustrie, die Kämpfe einer aufstrebenden Punkband.

Sogar in diesem Beitrag-Game of Thrones Welt, in der Showrunner Trotzdem bestehen manchmal darauf, zu sagen, dass sie kein Fernsehen machen, sondern „(leere) Stundenfilme“, das beste Fernsehen steigt in die Höhe, wenn es daran denkt, seine Charaktere an die erste Stelle zu setzen. Dieses Jahr hatten wir mehr als 25 erstaunliche Beispiele dafür in Aktion; Die hier aufgeführten Nummern sind zufällig diejenigen, an die wir uns am besten erinnern werden.

Lesen Sie weiter für unsere vollständige Liste der 25 besten Fernsehsendungen des Jahres 2024 und vergleichen Sie, welche Einträge aus unserer Liste der besten Fernsehsendungen des Jahres 2024 (bisher) zur Jahresmitte übernommen wurden. Sie können sich auch unsere Playlist mit Songs aus jeder Serie ansehen, nachdem Sie gesehen haben, was auf Platz 1 steht, oder indem Sie hier klicken.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur