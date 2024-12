Wenn man über Schauspieler nachdenkt, die den Sohn des Berüchtigten spielen sollen Star Wars Gangster Jabba the Hutt, warum schauen Sie sich nicht einen der angesagtesten Schauspieler der Gegenwart an? Vielfalt berichtet das Der Bär Star Jeremy Allen White wurde im Jahr 2026 für die Stimme von Jabba Jr. (ok, der Charakter heißt eigentlich Rotta the Hutt) besetzt Der Mandalorianer und Grogu.

Der kommende Film unter der Regie von Jon Favreau und dem Drehbuch von Favreau und Dave Filoni ist eine Fortsetzung von Der Mandalorianer: Pedro Pascal spielt Din Djarin, der drei Staffeln der Disney+-Serie auf Kopfgeldjagd verbrachte, bevor er sich mit seinem kleinen Adoptivsohn Grogu (alias Baby Yoda) für ein ruhiges Leben entschied. In einer weit entfernten Galaxie ist jedoch nichts so einfach, und die Platzierung des Films in der Star Wars Zeitleiste – ein paar Jahre später Rückkehr der Jedi – bedeutet, dass nach dem Tod von Jabba durch Strangulation ein Machtvakuum entsteht, das eine Situation schafft, in der Rotta the Hutt gedeihen könnte. Auch Sigourney Weaver soll in dem Film eine Rolle spielen.

Der Emmy-Gewinner White, zusätzlich zur kommenden vierten Staffel von Der Bärwird voraussichtlich auch in Scott Coopers kommendem Bruce-Springsteen-Biopic mit dem aktuellen Titel „ Befreie mich aus dem Nichts. (Ich drücke die Daumen, dass er nicht mit den gleichen Stimmproblemen konfrontiert ist, mit denen Austin Butler nach seiner Rolle als Elvis konfrontiert war. Allerdings könnte es Spaß machen herauszufinden, wie der Boss klingen würde, wenn er Huttesisch sprechen würde.)

Der Mandalorianer und Grogu Die Premiere ist derzeit für den 22. Mai 2026 geplant. Um sich genau zu erinnern, wie Staffel 3 von Der Mandalorianer Schauen Sie sich unsere Abschlussrezension an und erinnern Sie sich auch an die Zeit, als Lizzo und Jack Black in der Show auftraten.