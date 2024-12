Antonoff arbeitet seit 2013 mit Taylor Swift und erst seit ein paar Monaten mit Sabrina Carpenter zusammen, aber sein Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit ist derselbe. „Man lernt einfach jemanden kennen“, sagt er. „Wenn man jemanden kennenlernt, erfährt man, wo er ist und wo er sein möchte. Und das macht ein großartiges Album aus: Wo jemand ist und wohin er geht.“

„Sie möchten die Wahrheit darüber dokumentieren, was im Leben eines Menschen geschieht. Und dann müssen Sie es auch – ich schätze, das Wort könnte ‚ehrgeizig‘ sein – mit der Wahrheit begründen und es dann mit all den Hoffnungen und Träumen verzaubern.“ Und je wahrhaftiger die Wahrheit ist, desto magischer und realer fühlen sich die verträumten Teile an.“

Wie er es erklärt, ist seine Rolle teils Ingenieur, teils kreativ, teils Vertrauter. An ausführliche Planungssitzungen kann er sich nicht erinnern Die Abteilung für gefolterte Dichtervielleicht weil keine lange Aufholjagd nötig war. „Man kommt dorthin, indem man jemanden wirklich kennt“, wiederholt er. „Man sucht nach der authentischsten Version dessen, wo sich jemand befindet. Und wenn man diese Authentizität erreicht, ist das brandneu und mutig und schockierend und aufregend, denn die Wahrheit über Menschen ist immer faszinierend.“

Im Vergleich zu anderen Swift-Alben „war dieses unglaublich tiefgründig, emotional und wild“, erinnert er sich. „Es fühlte sich einfach so an, als würde jeden Tag etwas Neues und Erstaunliches herausfliegen.“

Die unglaubliche Produzentenposition in den Electric Lady Studios bereitete ihm besonders viel Freude. „Es war eine besondere Zeit, dort oben in meinem Zimmer zu sein, das ganz oben liegt. Es ist ein lustiger Ort, weil es in New York City liegt und New York City gleich New York City ist. Aber wenn man dort oben steht, ist man nett.“ Es fühlt sich an, als wäre man auf seinem eigenen kleinen Planeten. Es ist etwas abgeschieden und es gibt einen kleinen Außenbereich wie einen kleinen Schuhkarton.

Antonoff kehrte zur Aufnahme zu Electric Lady zurück Tribünenallerdings in einer anderen Rolle. Für das vierte Studioalbum seiner Band vertraute er Patrick Berger als Co-Produzenten an. „Mir gefiel schon immer die Metapher, dass der Künstler der Ballon ist und der Produzent die Fäden in der Hand hält. Ich mag es, mit jemandem zusammen zu sein, der mich austoben lässt, aber gleichzeitig auch die Grundlage für die Vision darstellt.“

Während der gesamten Aufnahme vertraute Antonoff darauf, dass Berger seine Exzesse im Zaum hielt. „Ich habe mir das Lied ‚Modern Girl‘ angesehen und mir vorgestellt: ‚Oh, ich könnte auf dies und das eingehen, und es wird so episch.‘ Und er sagte nur: ‚Nein, das ist ein perfekter Song, das ist es.‘“ Während Berger dann den Text für „Tiny Moves“ schrieb, sagte er zu Antonoff: „‚Du buchstabierst es zu sehr.‘“ Und er hatte völlig Recht.

Tribünen können sich wie ein seltsames Projekt anfühlen; Gitarrengetriebener Stadion-Pop von einem Frontmann, der zwar charismatischer als 99 % aller Sänger auf der Welt, aber dennoch ein etwas düstererer Star ist als die Künstler, mit denen er zusammenarbeitet. Wenn man sich Bleachers anhört, kann man vielleicht besser artikulieren, was eine Lorde oder Lana Del Rey so besonders macht; Antonoff überlagert seine Stimme mit mehreren Takes und Effekten, um sie dicker zu machen, und tauscht dabei ein wenig Aussprache aus, um die reichhaltige Stimmtextur zu erhalten, die er gewohnt ist.

Aber Tribünen (und Tribünen) ist auch eine Erinnerung daran, was ausmacht Antonoff besonders. Titel wie „Modern Girl“, „Alma Mater“ und „Self Respect“ sind ordentliche Ohrwürmer, und die Texte vermischen das Spezifische und das Universelle auf eine Weise, die an seine bekannteren Kollegen erinnern könnte. Sogar ein 150-Sekunden-Stück mit einfacher Struktur wie „Woke Up Today“ schafft es, Überraschungen für das Ende aufzusparen.

Und obwohl nur wenige Deluxe-Editionen unerlässlich sind, Tribünen (Deluxe) hat den Vorteil, dass man sich persönlich fühlt. Zusätzlich zu alternativen Einstellungen, die zeigen, wie sich die Songs im Laufe der Zeit entwickelten, enthielt Antonoff die vielleicht am wenigsten kommerzielle Veröffentlichung seiner Karriere: „Drug Free America“, eine fast fünfminütige Vocoder-Schimpftirade.

„Es ging um jemanden, den ich kannte und der Drogen nahm“, verrät er. „Das habe ich total vermasselt. Und manchmal, wenn man wirklich an den absurdesten Orten herumtreibt, hört man tatsächlich etwas wirklich Ehrliches. Aus irgendeinem Grund ermahnt man jemanden, der unser beider Leben wegen Drogen ruiniert, wissen Sie? durch einen Vocoder fühlte sich unglaublich mit meiner damaligen Erfahrung verbunden.

Es war auch eine Erinnerung, falls irgendjemand eine brauchte, dass Antonoff sich immer noch anstrengt und immer noch experimentiert. Obwohl es noch im März war, konnten nur wenige außerhalb von Antonoffs engstem Kreis ahnen, wie weit es mit ihm gehen würde.