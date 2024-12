Das Line-up für 2025 für Frankreichs riesiges jährliches Metal-Treffen Hellfest wurde enthüllt, mit den Headlinern Linkin Park, Korn, Muse und Scorpions unter insgesamt mehr als 180 Acts.

Das Festival findet vom 19. bis 22. Juni in Clisson, Frankreich, statt. Die Vier-Tages-Pässe waren bereits vor der Bekanntgabe des Line-ups ausverkauft. Fans können jedoch über Viagogo nach Pässen suchen.

Korn wird am Donnerstag (19. Juni) als Headliner mit Lindemann, Apocalyptica, Electric Callboy, The Hellacopters, Sunn O))), Turbonegro und anderen auftreten.

Muse steht ganz oben auf der Liste für Freitag (20. Juni), zu der auch The HU, The Cult, Within Temptation, Sex Pistols featuring Frank Carter, Spiritbox, Exodus und andere gehören.

Das Line-up am Samstag (21. Juni) wird von den Scorpions angeführt und durch Judas Priest, Turnstile, Dream Theater, die neu gegründete SatchVai-Band, Russian Circles und mehr abgerundet.

Und Linkin Park wird das Fest am Sonntag (22. Juni) abschließen und ein Konzert anführen, zu dem Refused, Cypress Hill, Falling in Reverse, Knocked Loose, Eagles of Death Metal, Jerry Cantrell, Dethklok und andere gehören.

Das vollständige Programm zum Hellfest 2025 finden Sie im Poster unten, gefolgt von Schwere KonsequenzFotogalerie der Ausgabe 2023 mit Iron Maiden, Pantera und mehr.

Fotogalerie – Hellfest 2023 (zum Vergrößern und Scrollen anklicken):